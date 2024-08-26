В МО РФ отчитались о массированном ударе по Украине

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ВС РФ утром нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины
ВС РФ утром нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные успешно выполнили задачу по нанесению удара по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, все назначенные цели были поражены.

«Сегодня утром российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины, все назначенные цели поражены», — сообщили в Минобороны. Там же отметили, что все цели были поражены.

Ранее украинские telegram-каналы сообщили о том, что ВС РФ наносят многочисленные удары по городам Украины. Под прицел попали Киев, Луцк, Днепр. По всей стране объявлена воздушная тревога. 

Позже это подтвердил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, Вооруженные силы РФ атакуют объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетическую инфраструктуру страны. Например, в Ивано-Франковске удары пришлись на ангар с недавно привезенной техникой, среди которой были F-16.

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Российские военные успешно выполнили задачу по нанесению удара по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, все назначенные цели были поражены. «Сегодня утром российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины, все назначенные цели поражены», — сообщили в Минобороны. Там же отметили, что все цели были поражены. Ранее украинские telegram-каналы сообщили о том, что ВС РФ наносят многочисленные удары по городам Украины. Под прицел попали Киев, Луцк, Днепр. По всей стране объявлена воздушная тревога.  Позже это подтвердил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, Вооруженные силы РФ атакуют объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетическую инфраструктуру страны. Например, в Ивано-Франковске удары пришлись на ангар с недавно привезенной техникой, среди которой были F-16.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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