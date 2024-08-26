Мишустин назначил новых заместителей министра просвещения

26 августа 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

Мишустин снял с должности замминистра просвещения РФ Татьяну Васильеву Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин снял Татьяну Васильеву по ее просьбе с поста замминистра просвещения РФ. Соответствующая информация размещена в распоряжении правительства. На эту должность были назначены Ирина Шварцман и Ольга Колударова. «Освободить Васильеву Татьяну Викторовну от должности заместителя Министра просвещения Российской Федерации по ее просьбе», — говорится в документе . В связи с этим на должность назначены Ольга Колударова, которая ранее была министром образования и науки ДНР, и Ирина Шварцман, занимавшая должность директора департамента развития инфраструктуры Минпросвещения России. Колударова на новом посту будет заниматься курированием дошкольного и школьного образования и подготовкой кадров. Шварцман займется реализацией национального проекта «Образование» и региональным развитием. Татьяна Васильева была назначена на должность замминистра просвещения РФ 19 мая 2020 года. Она курировала цифровую трансформацию в тех областях, за которые отвечает министерство. На этом посту она работала под руководством министра просвещения Сергея Кравцова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Михаил Мишустин снял Татьяну Васильеву по ее просьбе с поста замминистра просвещения РФ. Соответствующая информация размещена в распоряжении правительства. На эту должность были назначены Ирина Шварцман и Ольга Колударова. «Освободить Васильеву Татьяну Викторовну от должности заместителя Министра просвещения Российской Федерации по ее просьбе», — говорится в документе. В связи с этим на должность назначены Ольга Колударова, которая ранее была министром образования и науки ДНР, и Ирина Шварцман, занимавшая должность директора департамента развития инфраструктуры Минпросвещения России. Колударова на новом посту будет заниматься курированием дошкольного и школьного образования и подготовкой кадров. Шварцман займется реализацией национального проекта «Образование» и региональным развитием. Татьяна Васильева была назначена на должность замминистра просвещения РФ 19 мая 2020 года. Она курировала цифровую трансформацию в тех областях, за которые отвечает министерство. На этом посту она работала под руководством министра просвещения Сергея Кравцова.