26 августа 2024

Мишустин назначил новых заместителей министра просвещения

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Всероссийский форум развитие малых городов и исторических поселений (город Калуга) Визит Михаила Мишустина., мишустин михаил
Мишустин снял с должности замминистра просвещения РФ Татьяну Васильеву Фото:

Премьер-министр Михаил Мишустин снял Татьяну Васильеву по ее просьбе с поста замминистра просвещения РФ. Соответствующая информация размещена в распоряжении правительства. На эту должность были назначены Ирина Шварцман и Ольга Колударова.

«Освободить Васильеву Татьяну Викторовну от должности заместителя Министра просвещения Российской Федерации по ее просьбе», — говорится в документе. В связи с этим на должность назначены Ольга Колударова, которая ранее была министром образования и науки ДНР, и Ирина Шварцман, занимавшая должность директора департамента развития инфраструктуры Минпросвещения России.

Колударова на новом посту будет заниматься курированием дошкольного и школьного образования и подготовкой кадров. Шварцман займется реализацией национального проекта «Образование» и региональным развитием.

Татьяна Васильева была назначена на должность замминистра просвещения РФ 19 мая 2020 года. Она курировала цифровую трансформацию в тех областях, за которые отвечает министерство. На этом посту она работала под руководством министра просвещения Сергея Кравцова.

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Премьер-министр Михаил Мишустин снял Татьяну Васильеву по ее просьбе с поста замминистра просвещения РФ. Соответствующая информация размещена в распоряжении правительства. На эту должность были назначены Ирина Шварцман и Ольга Колударова. «Освободить Васильеву Татьяну Викторовну от должности заместителя Министра просвещения Российской Федерации по ее просьбе», — говорится в документе. В связи с этим на должность назначены Ольга Колударова, которая ранее была министром образования и науки ДНР, и Ирина Шварцман, занимавшая должность директора департамента развития инфраструктуры Минпросвещения России. Колударова на новом посту будет заниматься курированием дошкольного и школьного образования и подготовкой кадров. Шварцман займется реализацией национального проекта «Образование» и региональным развитием. Татьяна Васильева была назначена на должность замминистра просвещения РФ 19 мая 2020 года. Она курировала цифровую трансформацию в тех областях, за которые отвечает министерство. На этом посту она работала под руководством министра просвещения Сергея Кравцова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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