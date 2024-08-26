RT: восемь танков ВСУ расстреливали семью жительницы Курской области

27 августа 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Танки ВСУ обстреляли семью и села Погребки Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ обстреляли машины в селе Погребки Курской области, в которых находились семья местной жительницы Марины Касьяновой. Об этом женщина рассказал журналистам. «Восемь украинских танков выехали нам навстречу и начали расстреливать наши машины… Муж не успел свернуть, и танки бахнули в их машину сразу», — рассказала Марина Касьянова RT. По словам Касьяновой, ее муж потерял сознание во время атаки и оказался заблокированным в автомобиле. Она вместе с сыном и родственницей смогла выбраться. Женщины побежали по посадкам, когда их начали преследовать дроны. Через двое суток Марине прислали фото мужа из больницы. По словам, женщины, он чудом спасся, но ему было проведено восемь операций. Состояние его здоровья остается тяжелым. Ранее житель Суджи Артем Кузнецов рассказал, что его беременная жена погибла во время эвакуации из Курской области. По его словам, семья выезжала из села Куриловка, однако военный с Украины обстрелял машину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ обстреляли машины в селе Погребки Курской области, в которых находились семья местной жительницы Марины Касьяновой. Об этом женщина рассказал журналистам. «Восемь украинских танков выехали нам навстречу и начали расстреливать наши машины… Муж не успел свернуть, и танки бахнули в их машину сразу», — рассказала Марина Касьянова RT. По словам Касьяновой, ее муж потерял сознание во время атаки и оказался заблокированным в автомобиле. Она вместе с сыном и родственницей смогла выбраться. Женщины побежали по посадкам, когда их начали преследовать дроны. Через двое суток Марине прислали фото мужа из больницы. По словам, женщины, он чудом спасся, но ему было проведено восемь операций. Состояние его здоровья остается тяжелым. Ранее житель Суджи Артем Кузнецов рассказал, что его беременная жена погибла во время эвакуации из Курской области. По его словам, семья выезжала из села Куриловка, однако военный с Украины обстрелял машину.