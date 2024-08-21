Житель Суджи рассказал, как его беременную жену расстреляли ВСУ при эвакуации

22 августа 2024 в 07:34 Размер текста - 17 +

ВСУ вели обстрел по мирным жителям Курской области, когда те пытались эвакуироваться Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Житель Суджи Курской области Артем Кузнецов рассказал, что его беременная жена, 28-летняя жена Нина, их сын Матвей и теща эвакуировались из села Куриловка в связи с нападением ВСУ на регион. Мужчина поехал на одной машине, его родные — на другой, однако по пути военный Украины обстрелял их автомобили, что привело к гибели Нины. «При выезде из села Куриловка я… услышал хлопки и почувствовал, как будто мою машину осыпают камнями. И когда я повернулся, я увидел у обочины солдата ВСУ. Из окна высовываюсь, кричу: „Нина, быстрее, быстрее!“ Я чуть еще проехал, может, метров 100, и остановился… Открываю водительскую дверь и смотрю, что Нина уже лежит и хрипит», — рассказал Кузнецов о трагедии в беседе с РИА Новости. Он добавил, что у Нины было тяжелое ранение. Артем и его теща перенесли женщину и ребенка в другую машину и поехали в больницу. Однако Нина умерла. ВСУ напали на Курскую область 6 августа. В медицинских службах сообщили, что в результате украинских атак в регионе погибло 17 местных жителей, еще 140 пострадали. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после нападения на область мирные переговоры с Украиной не могут быть проведены до «полного разгрома» ВСУ, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Суджи Курской области Артем Кузнецов рассказал, что его беременная жена, 28-летняя жена Нина, их сын Матвей и теща эвакуировались из села Куриловка в связи с нападением ВСУ на регион. Мужчина поехал на одной машине, его родные — на другой, однако по пути военный Украины обстрелял их автомобили, что привело к гибели Нины. «При выезде из села Куриловка я… услышал хлопки и почувствовал, как будто мою машину осыпают камнями. И когда я повернулся, я увидел у обочины солдата ВСУ. Из окна высовываюсь, кричу: „Нина, быстрее, быстрее!“ Я чуть еще проехал, может, метров 100, и остановился… Открываю водительскую дверь и смотрю, что Нина уже лежит и хрипит», — рассказал Кузнецов о трагедии в беседе с РИА Новости. Он добавил, что у Нины было тяжелое ранение. Артем и его теща перенесли женщину и ребенка в другую машину и поехали в больницу. Однако Нина умерла. ВСУ напали на Курскую область 6 августа. В медицинских службах сообщили, что в результате украинских атак в регионе погибло 17 местных жителей, еще 140 пострадали. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после нападения на область мирные переговоры с Украиной не могут быть проведены до «полного разгрома» ВСУ, передает «Национальная служба новостей».