26 августа 2024

Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

Алаудинов: ВС РФ освободили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ освободили Нижнюю Паровую и Нечаев, заявили Апти Алаудинов
ВС РФ освободили Нижнюю Паровую и Нечаев, заявили Апти Алаудинов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Речь идет о Нижней Паровой и Нечаеве.

«Хочу сказать с радостью, что подразделение „Арбат“ сегодня уже зачистило окончательно Нижнюю Паровую и Нечаев — два населенных пункта, туда за ними зашли полк 1427. Получается, что уже этот участок тоже зачищен, взят под контроль», — заявил Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале. Алаудинов также подчеркнул, что противник понес значительные потери, уничтожена часть боевой техник. 

Ранее Алаудинов спрогнозировал полное освобождение Курской области от ВСУ. По его словам украинские военные не продержатся в регионе ВCУ дольше трех месяцев. 

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ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Речь идет о Нижней Паровой и Нечаеве. «Хочу сказать с радостью, что подразделение „Арбат“ сегодня уже зачистило окончательно Нижнюю Паровую и Нечаев — два населенных пункта, туда за ними зашли полк 1427. Получается, что уже этот участок тоже зачищен, взят под контроль», — заявил Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале. Алаудинов также подчеркнул, что противник понес значительные потери, уничтожена часть боевой техник.  Ранее Алаудинов спрогнозировал полное освобождение Курской области от ВСУ. По его словам украинские военные не продержатся в регионе ВCУ дольше трех месяцев. 
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