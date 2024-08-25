25 августа 2024

Алаудинов назвал сроки освобождения Курской области от боевиков ВСУ

Алаудинов: ВСУ не смогут протянуть в Курской области больше трех месяцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов не верит в способность ВСУ удержать территории под Курском
Алаудинов не верит в способность ВСУ удержать территории под Курском Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВCE не смогут продержаться в Курской области дольше трех месяцев. С таким заявлением выступил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Он добавил, что боевики ВСУ растянуты на курском направлении и ежедневно несут большие потери.

«Противник очень сильно растянут. Чтобы удерживать эти большие территории (под Курском — прим URA.RU) нужны очень большие ресурсы, а у него этих ресурсов нет. Он каждый день очень большие потери несет. Я так думаю, что он иссякнет максимум на протяжении 2-3 месяцев. Больше он тут вытянуть физически не сможет», — рассказал Алаудинов на видео в своем telegram-канале.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России. Президент России Владимир Путин пообещал дать суровый ответ за атаку ВСУ на Курскую область.

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ВCE не смогут продержаться в Курской области дольше трех месяцев. С таким заявлением выступил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Он добавил, что боевики ВСУ растянуты на курском направлении и ежедневно несут большие потери. «Противник очень сильно растянут. Чтобы удерживать эти большие территории (под Курском — прим URA.RU) нужны очень большие ресурсы, а у него этих ресурсов нет. Он каждый день очень большие потери несет. Я так думаю, что он иссякнет максимум на протяжении 2-3 месяцев. Больше он тут вытянуть физически не сможет», — рассказал Алаудинов на видео в своем telegram-канале. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России. Президент России Владимир Путин пообещал дать суровый ответ за атаку ВСУ на Курскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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