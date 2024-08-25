Алаудинов назвал сроки освобождения Курской области от боевиков ВСУ

ВCE не смогут продержаться в Курской области дольше трех месяцев. С таким заявлением выступил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Он добавил, что боевики ВСУ растянуты на курском направлении и ежедневно несут большие потери.
«Противник очень сильно растянут. Чтобы удерживать эти большие территории (под Курском — прим URA.RU) нужны очень большие ресурсы, а у него этих ресурсов нет. Он каждый день очень большие потери несет. Я так думаю, что он иссякнет максимум на протяжении 2-3 месяцев. Больше он тут вытянуть физически не сможет», — рассказал Алаудинов на видео в своем telegram-канале.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России. Президент России Владимир Путин пообещал дать суровый ответ за атаку ВСУ на Курскую область.
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