На пьяного пенсионера, сбившего подростков в челябинском поселке, завели дело

27 августа 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Водителю грозит от пяти до двенадцати лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На пенсионера, который пьяный сел за руль и устроил смертельное ДТП в поселке Городище (Челябинская область), завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ региона. «Водитель не выбрал безопасную скорость. Он нарушил расположение автомобиля на проезжей части, в результате чего совершил наезд на двух пешеходов (юношу 2006 года рождения и несовершеннолетнюю девушку 2008 года рождения), шедших по краю проезжей части на встречу движения автомобиля. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. Факт опьянения водителя подтвердился на месте аварии. Содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,86 мг/литр. При проверке водителя выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 км/час, но не более 40 км/час.). Авария произошла в ночь на 27 августа на улице Центральной. Парень с девушкой шли вдоль дороги, когда на них наехал Toyota Land Cruiser Prado под управление пенсионера. От полученных травм парень скончался на месте, девушку госпитализировали. Фото: пресс-служба ГАИ региона https://t.me/ugibdd74/3088 Фото: пресс-служба ГАИ по Челябинской области https://t.me/ugibdd74/3088 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пенсионера, который пьяный сел за руль и устроил смертельное ДТП в поселке Городище (Челябинская область), завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ региона. «Водитель не выбрал безопасную скорость. Он нарушил расположение автомобиля на проезжей части, в результате чего совершил наезд на двух пешеходов (юношу 2006 года рождения и несовершеннолетнюю девушку 2008 года рождения), шедших по краю проезжей части на встречу движения автомобиля. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. Факт опьянения водителя подтвердился на месте аварии. Содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,86 мг/литр. При проверке водителя выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 км/час, но не более 40 км/час.). Авария произошла в ночь на 27 августа на улице Центральной. Парень с девушкой шли вдоль дороги, когда на них наехал Toyota Land Cruiser Prado под управление пенсионера. От полученных травм парень скончался на месте, девушку госпитализировали.