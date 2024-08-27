На пьяного пенсионера, сбившего подростков в челябинском поселке, завели дело

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Водителю грозит от пяти до двенадцати лет колонии Фото:

На пенсионера, который пьяный сел за руль и устроил смертельное ДТП в поселке Городище (Челябинская область), завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ региона.

«Водитель не выбрал безопасную скорость. Он нарушил расположение автомобиля на проезжей части, в результате чего совершил наезд на двух пешеходов (юношу 2006 года рождения и несовершеннолетнюю девушку 2008 года рождения), шедших по краю проезжей части на встречу движения автомобиля. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.

Факт опьянения водителя подтвердился на месте аварии. Содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,86 мг/литр. При проверке водителя выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 км/час, но не более 40 км/час.).

Авария произошла в ночь на 27 августа на улице Центральной. Парень с девушкой шли вдоль дороги, когда на них наехал Toyota Land Cruiser Prado под управление пенсионера. От полученных травм парень скончался на месте, девушку госпитализировали.

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На пенсионера, который пьяный сел за руль и устроил смертельное ДТП в поселке Городище (Челябинская область), завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ региона. «Водитель не выбрал безопасную скорость. Он нарушил расположение автомобиля на проезжей части, в результате чего совершил наезд на двух пешеходов (юношу 2006 года рождения и несовершеннолетнюю девушку 2008 года рождения), шедших по краю проезжей части на встречу движения автомобиля. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. Факт опьянения водителя подтвердился на месте аварии. Содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,86 мг/литр. При проверке водителя выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 км/час, но не более 40 км/час.). Авария произошла в ночь на 27 августа на улице Центральной. Парень с девушкой шли вдоль дороги, когда на них наехал Toyota Land Cruiser Prado под управление пенсионера. От полученных травм парень скончался на месте, девушку госпитализировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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