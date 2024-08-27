Лавров высказал новую версию ареста Дурова

Лавров: французские власти задержали Дурова по чьему-то совету

27 августа 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров уверен, что Павел Дуров был арестован в Париже по чьему-то совету Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Арест в Париже предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова был осуществлен по чьему-то совету. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что решение было принято с целью заполучить доступ к кодам шифрования. «Дурова явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования», — заявил Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани. Он также отметил, что подобные действия говорят о действительно надежной защите соцсети Telegram. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Он обвиняется в совершении 12 преступлений и пробудет под стражей до 28 августа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США причастны к аресту Дурова, так как хотят взять под контроль платформу. Такое же мнение выразил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком. Он отметил, арест Павла Дурова был скоординирован правительством США, так как только минюст ненормального президента США Джо Байдена способен на «такие грязные юридические методы», передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арест в Париже предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова был осуществлен по чьему-то совету. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что решение было принято с целью заполучить доступ к кодам шифрования. «Дурова явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования», — заявил Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани. Он также отметил, что подобные действия говорят о действительно надежной защите соцсети Telegram. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Он обвиняется в совершении 12 преступлений и пробудет под стражей до 28 августа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США причастны к аресту Дурова, так как хотят взять под контроль платформу. Такое же мнение выразил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком. Он отметил, арест Павла Дурова был скоординирован правительством США, так как только минюст ненормального президента США Джо Байдена способен на «такие грязные юридические методы», передает 360.ru.