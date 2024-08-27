Володин рассказал, кто на самом деле стоит за арестом Дурова

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции — политический ход США, в том числе американского лидера Джо Байдена, направленный на то, чтобы взять под контроль платформу. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон», — отметил Володин в посте своего официального telegram-канала. Он добавил, что Telegram работает во многих странах, представляющих интерес для США, что делает платформу значимой для американских властей.
Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил рассмотреть возможность выкупа мессенджера Telegram и его защиты в интересах России. Он подчеркнул, что платформа имеет важное значение для россиян.
Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. По мнению журналистов, причиной задержания могло стать отсутствие модерации в мессенджере и отказ от сотрудничества. Суд во Франции продлил срок содержания Дурова под стражей на 48 часов 26 августа.
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Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции — политический ход США, в том числе американского лидера Джо Байдена, направленный на то, чтобы взять под контроль платформу. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон», — отметил Володин в посте своего официального telegram-канала. Он добавил, что Telegram работает во многих странах, представляющих интерес для США, что делает платформу значимой для американских властей. Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил рассмотреть возможность выкупа мессенджера Telegram и его защиты в интересах России. Он подчеркнул, что платформа имеет важное значение для россиян. Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. По мнению журналистов, причиной задержания могло стать отсутствие модерации в мессенджере и отказ от сотрудничества. Суд во Франции продлил срок содержания Дурова под стражей на 48 часов 26 августа.