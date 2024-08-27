Володин рассказал, кто на самом деле стоит за арестом Дурова

Спикер ГД Володин: США хотят взять под контроль Telegram
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин назвал задержание Павла Дурова во Франции политическим ходом Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции — политический ход США, в том числе американского лидера Джо Байдена, направленный на то, чтобы взять под контроль платформу. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Что известно об аресте Павла Дурова во Франции: основателю Telegram грозит 20 лет тюрьмы

«На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон», — отметил Володин в посте своего официального telegram-канала. Он добавил, что Telegram работает во многих странах, представляющих интерес для США, что делает платформу значимой для американских властей.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил рассмотреть возможность выкупа мессенджера Telegram и его защиты в интересах России. Он подчеркнул, что платформа имеет важное значение для россиян.

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. По мнению журналистов, причиной задержания могло стать отсутствие модерации в мессенджере и отказ от сотрудничества. Суд во Франции продлил срок содержания Дурова под стражей на 48 часов 26 августа.

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Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции — политический ход США, в том числе американского лидера Джо Байдена, направленный на то, чтобы взять под контроль платформу. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон», — отметил Володин в посте своего официального telegram-канала. Он добавил, что Telegram работает во многих странах, представляющих интерес для США, что делает платформу значимой для американских властей. Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил рассмотреть возможность выкупа мессенджера Telegram и его защиты в интересах России. Он подчеркнул, что платформа имеет важное значение для россиян. Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. По мнению журналистов, причиной задержания могло стать отсутствие модерации в мессенджере и отказ от сотрудничества. Суд во Франции продлил срок содержания Дурова под стражей на 48 часов 26 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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