Предпринимателя и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова обвиняют в 12 преступлениях. Об этом сообщили в парижской прокуратуре.
«Ему [Павлу Дурову] предъявлено обвинение в 12 преступлениях», — сообщают РИА Новости со ссылкой на парижское ведомство. Там же отметили, что Дуров пробудет под стражей до 28 августа.
Павел Дуров был задержан во Франции, в аэропорту Ле Бурже. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы по французскому законодательству. Его задержали из-за отсутствия модерации в мессенджере и за отказ сотрудничать с правоохранительными органами. Это делает предпринимателя соучастником множества преступлений: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, педокриминальный контент.
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что арест Павла Дурова не является политическим решением, отметив, что государство привязано к свободе выражения слова и мнения. В ЕК объявили, что следят за ситуацией.
По данным издания The Wall Street Journal, к задержанию Дурова могут быть причастны западные спецслужбы, желающие получить доступ к зашифрованным сообщениям в Telegram. Отмечается, что мессенджер якобы использовали «для вербовки агентов в Европе», передает «Национальная служба новостей».
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