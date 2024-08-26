Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях

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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Павел Дуров обвиняется в совершении 12 преступлений, сообщает парижская прокуратура Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Предпринимателя и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова обвиняют в 12 преступлениях. Об этом сообщили в парижской прокуратуре.

«Ему [Павлу Дурову] предъявлено обвинение в 12 преступлениях», — сообщают РИА Новости со ссылкой на парижское ведомство. Там же отметили, что Дуров пробудет под стражей до 28 августа.

Павел Дуров был задержан во Франции, в аэропорту Ле Бурже. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы по французскому законодательству. Его задержали из-за отсутствия модерации в мессенджере и за отказ сотрудничать с правоохранительными органами. Это делает предпринимателя соучастником множества преступлений: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, педокриминальный контент.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что арест Павла Дурова не является политическим решением, отметив, что государство привязано к свободе выражения слова и мнения. В ЕК объявили, что следят за ситуацией.

По данным издания The Wall Street Journal, к задержанию Дурова могут быть причастны западные спецслужбы, желающие получить доступ к зашифрованным сообщениям в Telegram. Отмечается, что мессенджер якобы использовали «для вербовки агентов в Европе», передает «Национальная служба новостей».

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Предпринимателя и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова обвиняют в 12 преступлениях. Об этом сообщили в парижской прокуратуре. «Ему [Павлу Дурову] предъявлено обвинение в 12 преступлениях», — сообщают РИА Новости со ссылкой на парижское ведомство. Там же отметили, что Дуров пробудет под стражей до 28 августа. Павел Дуров был задержан во Франции, в аэропорту Ле Бурже. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы по французскому законодательству. Его задержали из-за отсутствия модерации в мессенджере и за отказ сотрудничать с правоохранительными органами. Это делает предпринимателя соучастником множества преступлений: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, педокриминальный контент. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что арест Павла Дурова не является политическим решением, отметив, что государство привязано к свободе выражения слова и мнения. В ЕК объявили, что следят за ситуацией. По данным издания The Wall Street Journal, к задержанию Дурова могут быть причастны западные спецслужбы, желающие получить доступ к зашифрованным сообщениям в Telegram. Отмечается, что мессенджер якобы использовали «для вербовки агентов в Европе», передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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