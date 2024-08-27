Алсу официально развелась с Абрамовым

27 августа 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Ян Абрамов и Алсу официально оформили развод Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись. Об этом рассказал адвокат предпринимателя Александр Добровинский. «Алсу и бизнесмен Абрамов развелись», — передает слова адвоката Пятый канал. Он добавил, что 27 августа в столичном мировом суде было одобрено их расторжение брака. В июне стало известно, что Алсу и Ян Абрамов расстались и живут отдельно. Причиной для развода могут быть измены бизнесмена. Алсу выдвинула в адрес Абрамова 100-страничный список требований на почти 10 миллиардов, включающий квартиры, дома, машины, парковочные места, акции и доли в компаниях, сообщает 360.ru. Пара воспитывает троих детей. Адвокат Абрамова заявлял, что они до последнего пытались убедить Алсу сохранить брак, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись. Об этом рассказал адвокат предпринимателя Александр Добровинский. «Алсу и бизнесмен Абрамов развелись», — передает слова адвоката Пятый канал. Он добавил, что 27 августа в столичном мировом суде было одобрено их расторжение брака. В июне стало известно, что Алсу и Ян Абрамов расстались и живут отдельно. Причиной для развода могут быть измены бизнесмена. Алсу выдвинула в адрес Абрамова 100-страничный список требований на почти 10 миллиардов, включающий квартиры, дома, машины, парковочные места, акции и доли в компаниях, сообщает 360.ru. Пара воспитывает троих детей. Адвокат Абрамова заявлял, что они до последнего пытались убедить Алсу сохранить брак, передает Life.