Алсу официально развелась с Абрамовым

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Открытие выставки Евгении Васильевой в госпитале Лапино. Москва, сердюков анатолий, абрамов ян, алсу
Ян Абрамов и Алсу официально оформили развод Фото:

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись. Об этом рассказал адвокат предпринимателя Александр Добровинский.

«Алсу и бизнесмен Абрамов развелись», — передает слова адвоката Пятый канал. Он добавил, что 27 августа в столичном мировом суде было одобрено их расторжение брака.

В июне стало известно, что Алсу и Ян Абрамов расстались и живут отдельно. Причиной для развода могут быть измены бизнесмена. Алсу выдвинула в адрес Абрамова 100-страничный список требований на почти 10 миллиардов, включающий квартиры, дома, машины, парковочные места, акции и доли в компаниях, сообщает 360.ru. Пара воспитывает троих детей. Адвокат Абрамова заявлял, что они до последнего пытались убедить Алсу сохранить брак, передает Life.

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Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись. Об этом рассказал адвокат предпринимателя Александр Добровинский. «Алсу и бизнесмен Абрамов развелись», — передает слова адвоката Пятый канал. Он добавил, что 27 августа в столичном мировом суде было одобрено их расторжение брака. В июне стало известно, что Алсу и Ян Абрамов расстались и живут отдельно. Причиной для развода могут быть измены бизнесмена. Алсу выдвинула в адрес Абрамова 100-страничный список требований на почти 10 миллиардов, включающий квартиры, дома, машины, парковочные места, акции и доли в компаниях, сообщает 360.ru. Пара воспитывает троих детей. Адвокат Абрамова заявлял, что они до последнего пытались убедить Алсу сохранить брак, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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