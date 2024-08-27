Российским семьям упростят назначение выплат на новорожденных

27 августа 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Размер выплат семьям на новорожденных детей будет соответствовать тому, который родители получают на старших детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Единое пособие на новорожденных в России будет назначаться без проведения оценки нуждаемости семьи с января 2025 года. Размер пособия соответствует тому, который родители получают на старших детей. Соответствующий проект разработало Минтруда РФ. «Единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проведения комплексной оценки нуждаемости в случае, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей. <…> Упрощенный порядок назначения единого пособия вступит в действие с января 2025 года», — говорится в документе от Минтруда. Он размещен на портале правовых актов . Родители смогут подавать заявление на пособие через личный кабинет на портале «Госуслуг» без дополнительной проверки нуждаемости. Размер единого пособия для новорожденного будет соответствовать тому, который уже выплачивается семье за старших детей. Также введение синхронизации периодов выплат позволит семьям подавать заявление на всех детей одновременно, даже если сроки получения пособий у них различаются. Единое пособие предназначено для семей с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты зависит от регионального прожиточного минимума и может составлять от 50 до 100% от этого показателя. На данный момент более 10 миллионов детей в РФ воспитываются в семьях, которые получают единое пособие. Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил о среднем размере ежемесячного единого пособия на детей, который составляет около 15 тысяч рублей. В феврале 2024 года произошла индексация страховых пенсий для 31 миллиона неработающих граждан России. Пенсии были увеличены на 7,5%, единое пособие на рождение и воспитание ребенка также выросло на этот же процент, передает «Национальная служба новостей». Также член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина сообщила, что в 2025 году вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет. Так, их суммы составят 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно, пишет 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Единое пособие на новорожденных в России будет назначаться без проведения оценки нуждаемости семьи с января 2025 года. Размер пособия соответствует тому, который родители получают на старших детей. Соответствующий проект разработало Минтруда РФ. «Единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проведения комплексной оценки нуждаемости в случае, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей. <…> Упрощенный порядок назначения единого пособия вступит в действие с января 2025 года», — говорится в документе от Минтруда. Он размещен на портале правовых актов. Родители смогут подавать заявление на пособие через личный кабинет на портале «Госуслуг» без дополнительной проверки нуждаемости. Размер единого пособия для новорожденного будет соответствовать тому, который уже выплачивается семье за старших детей. Также введение синхронизации периодов выплат позволит семьям подавать заявление на всех детей одновременно, даже если сроки получения пособий у них различаются. Единое пособие предназначено для семей с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты зависит от регионального прожиточного минимума и может составлять от 50 до 100% от этого показателя. На данный момент более 10 миллионов детей в РФ воспитываются в семьях, которые получают единое пособие. Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил о среднем размере ежемесячного единого пособия на детей, который составляет около 15 тысяч рублей. В феврале 2024 года произошла индексация страховых пенсий для 31 миллиона неработающих граждан России. Пенсии были увеличены на 7,5%, единое пособие на рождение и воспитание ребенка также выросло на этот же процент, передает «Национальная служба новостей». Также член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина сообщила, что в 2025 году вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет. Так, их суммы составят 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно, пишет 360.ru.