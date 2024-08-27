Замминистра здравоохранения Пугачев освобожден от должности

Заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев освобожден от должности. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовых актов.
Вместо него пост замминистра займет Вадим Ваньков, ранее работавший в министерстве директором департамента цифрового развития и информационных технологий. Ванькову 49 лет. В 1997 году окончил с отличием Московский государственный институт электронной техники по специальности «Конструирование и технология электронных вычислительных систем». Имеет второе высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии».
Павел Пугачев родился в 1978 году в Москве. С 2012 года работал в администрации президента РФ. Пост в Минздраве занял в 2020 году. Действительный государственный советник РФ I класса.
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Заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев освобожден от должности. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовых актов. Вместо него пост замминистра займет Вадим Ваньков, ранее работавший в министерстве директором департамента цифрового развития и информационных технологий. Ванькову 49 лет. В 1997 году окончил с отличием Московский государственный институт электронной техники по специальности «Конструирование и технология электронных вычислительных систем». Имеет второе высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии». Павел Пугачев родился в 1978 году в Москве. С 2012 года работал в администрации президента РФ. Пост в Минздраве занял в 2020 году. Действительный государственный советник РФ I класса.