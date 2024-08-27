Замминистра здравоохранения Пугачев освобожден от должности

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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , депутат, чиновник, портфель
В Минздраве РФ произошли перестановки Фото:

Заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев освобожден от должности. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовых актов.

Вместо него пост замминистра займет Вадим Ваньков, ранее работавший в министерстве директором департамента цифрового развития и информационных технологий. Ванькову 49 лет. В 1997 году окончил с отличием Московский государственный институт электронной техники по специальности «Конструирование и технология электронных вычислительных систем». Имеет второе высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Павел Пугачев родился в 1978 году в Москве. С 2012 года работал в администрации президента РФ. Пост в Минздраве занял в 2020 году. Действительный государственный советник РФ I класса.

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Заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев освобожден от должности. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовых актов. Вместо него пост замминистра займет Вадим Ваньков, ранее работавший в министерстве директором департамента цифрового развития и информационных технологий. Ванькову 49 лет. В 1997 году окончил с отличием Московский государственный институт электронной техники по специальности «Конструирование и технология электронных вычислительных систем». Имеет второе высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии». Павел Пугачев родился в 1978 году в Москве. С 2012 года работал в администрации президента РФ. Пост в Минздраве занял в 2020 году. Действительный государственный советник РФ I класса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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