Замминистра здравоохранения Пугачев освобожден от должности

27 августа 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

В Минздраве РФ произошли перестановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев освобожден от должности. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовых актов. Вместо него пост замминистра займет Вадим Ваньков, ранее работавший в министерстве директором департамента цифрового развития и информационных технологий. Ванькову 49 лет. В 1997 году окончил с отличием Московский государственный институт электронной техники по специальности «Конструирование и технология электронных вычислительных систем». Имеет второе высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии». Павел Пугачев родился в 1978 году в Москве. С 2012 года работал в администрации президента РФ. Пост в Минздраве занял в 2020 году. Действительный государственный советник РФ I класса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев освобожден от должности. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовых актов. Вместо него пост замминистра займет Вадим Ваньков, ранее работавший в министерстве директором департамента цифрового развития и информационных технологий. Ванькову 49 лет. В 1997 году окончил с отличием Московский государственный институт электронной техники по специальности «Конструирование и технология электронных вычислительных систем». Имеет второе высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии». Павел Пугачев родился в 1978 году в Москве. С 2012 года работал в администрации президента РФ. Пост в Минздраве занял в 2020 году. Действительный государственный советник РФ I класса.