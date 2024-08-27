В Калининском районе Челябинска в ночь на 28 августа неизвестные спилили липу перед билбордом кандидата в гордуму Челябинска Андрея Кондратьева. Об этом URA.RU сообщил сам Кондратьев.
«Спилили макушку у липы рядом с моим билбордом. Думаю, хотят сказать, что это я сделал», — сообщил Кондратьев.
Помощники Кондратьева по факту инцидента написали заявление в полицию. Сам Кондратьев затрудняется сказать, кто является заказчиком и исполнителем вандализма в отношении дерева.
Агитационный плакат Кондратьева недалеко от перекрестка улиц Братьев Кашириных и Академика Макеева после спила верхушки липы стал более заметен. Билборду осталось висеть несколько дней. Чтобы жители не подумали, что заказчиком акции является он, Кондратьев распорядился снять билборд.
Кондратьев является действующим депутатом Калининского райсовета и кандидатом в гордуму Челябинска по округу № 4. Он выдвигается от партии эсеров, хотя ранее состоял в «Единой России». Конкурентами Кондратьева на выборах являются Антон Рыжий (ЕР), Дмитрий Иванов (»Новые люди») и Евгений Палин (ЛДПР).
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