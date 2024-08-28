Челябинский губернатор Текслер анонсировал серийное производство дронов

Текслер предложил отказаться от сборки БПЛА из импортных комплектующих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер анонсировал в регионе серийное производство дронов. Об этом он заявил во время посещения экспозиции выставки специализированной и дорожной техники «СпецМашЭкспо-2024», организованной при поддержке Минпромторга РФ. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Надо переходить от формата сборки БПЛА к формату максимальной комплектации того, что возможно. Многое, включая электродвигатели, можно делать у нас. Я надеюсь, что вы от опытных экземпляров перейдете к серийному производству», — отметил Алексей Текслер, после того как ознакомился с БПЛА компании «Технопорт».

Он отметил, что в регионе ведется работа по созданию промышленного кластера БПЛА Челябинской области. Это поможет нашим разработчикам поставить на поток производство дронов из российских комплектующих.

В мероприятии приняли участие представители челябинского клуба Robozoom. Они предложили Текслеру провести кубок губернатора по робототехнике для студентов и школьников. Глава региона идею поддержал.

Экспозиция на полигоне тракторного завода «ДСТ-Урал» и будет проходить два дня, 28 и 29 августа. Свою продукцию представили производители коммунальной и спецтехники из 10 машиностроительных регионов страны.