Ореховый Спас 29 августа: что сделать, чтобы не разориться — приметы и традиции

29 августа 2024 в 05:49 Размер текста - 17 +

29 августа надо собирать орехи Фото: Александр Елизаров © URA.RU Ореховый или Хлебный Спас — завершающий из трех августовских православных праздников, называемых Спасами и посвященных событиям, связанным с Иисусом Христом и сбором урожая. В этот день было принято посещать храмы, освящать хлеба и орехи, а также готовиться к приближающейся осени. О приметах и традициях этого дня, а также о том, что можно и нельзя делать 29 августа — в материале URA.RU. Когда Ореховый Спас в 2024 году Ореховый Спас отмечается ежегодно 29 августа. В старину в этот день люди начинали выпекать хлеб из нового урожая, собирали созревшие орехи и приносили их для освящения в храм, что и дало название этому народному празднику. В этот день также пользовалось спросом льняное полотно, торговлей которым активно занимались на ярмарках. В народе существовали пословицы: «Первый Спас — на воде стоят; Второй Спас — яблоки едят, Третий Спас — на зеленых горах холсты продают». Этот праздник часто называют Хлебным, поскольку главной традицией было выпечка хлеба из зерен нового урожая. Известно также название «Спас Нерукотворный», связанное с библейской историей о том, как после умывания Иисус Христос вытер лицо полотенцем, на котором остался отпечаток его лика. Этот образ стал основой для написания первых икон Спаса Нерукотворного. По преданию, реликвия возникла в I веке нашей эры, когда царь Эдессы Авгарь, заболевший проказой, услышал, что в Палестине проповедует Иисус, исцеляющий недуги. Царь направил слуг к Иисусу с просьбой прийти в Эдессу. Иисус не поехал, но попросил принести ему воду и убрус. После умывания он вытер лицо убрусом, на котором остался его лик. Слуги доставили убрус Авгарю, и он, приложившись к нему, выздоровел. Царь и его подданные приняли крещение от ученика Иисуса. Эта святыня долго хранилась в Эдессе, пока в 944 году не была перенесена в Константинополь. Это событие произошло 29 августа, и с тех пор Ореховый Спас празднуется именно в этот день. В 2024 году он будет отмечаться в четверг. К сожалению, в 1204 году, во время крестовых походов и разграбления Константинополя, убрус был утрачен. Как празднуют Ореховый Спас 29 августа традиционно собирают орехи. В старину это было важно, чтобы обеспечить запасы на зиму, особенно при скудном урожае. Если в этот день находят сросшиеся орехи, их следует положить в кошелек для достатка и удачи в финансах на весь год. На праздничный стол принято подавать разнообразную выпечку с начинками из яблок, ягод, овощей и орехов. Центральным блюдом, однако, является свежеиспеченный хлеб, символизирующий завершение сбора урожая. Вечером за столом собираются с семьей и друзьями, чтобы весь год не оставаться в одиночестве. Считается, что покупка ткани 29 августа приносит удачу. В этот день рекомендуется посетить церковь и воздерживаться от тяжелой физической работы. Поскольку Спас отмечается сразу после Успенского поста, допустимо употреблять простую пищу. К Ореховому Спасу обычно зрел хлеб и лещина, и именно с этими дарами верующие шли в церковь для освящения, что также объясняет наименование «Хлебный Спас». Для освящения часто приносят мед, зрелые фрукты и воду. Этот день считают временем благодарности Господу за дары земли: «У третьего Спаса припасен хлеб» и «Хорошо, если Спаситель — на холсте, а хлеб — на гумне». В России праздник также символизирует сбор урожая Фото: Сергей Венявский © URA.RU Традиции и обычаи Орехового Спаса На Ореховый Спас в народе было принято выпекать хлеб из зерна, освященного на церковной службе. Затем этот хлеб раздавали родным, соседям и тем, кто нуждался в поддержке. Традиционно хлеб подавали вместе с медом и орехами, создавая вкусное и символичное угощение. Третий Спас также известен традицией освящения водных источников. В деревнях жители трижды обходили вокруг ключей и колодцев, выполняя ритуал, известный как закрытие теплого времени года. Считалось, что это оберегает источники от замерзания зимой. Интересно, что этот день иногда называют Холщовым Спасом или Спасом на Холсте, так как с этой даты начинали торговать домоткаными тканями. Важно было и приобретать материалы для пошива, что считалось удачным занятием в этот день. Одной из народных примет является наблюдение за журавлями: если в день праздника они улетают на юг, то к Покрову 14 октября ждать ранних морозов. Начавшийся с грозы дождь сулит теплую осень. Богатый урожай орехов предрекает обилие хлеба в следующем году. Однако, если орех оказался с червяком, то это считалось дурным знаком. Чтобы избежать несчастий, нужно было съесть первый орех самому, а второй отдать первому встречному. Наши предки пекли первый хлеб из нового зерна Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Чего нельзя делать в Ореховый Спас В этот день рекомендуется воздержаться от уборки дома, так как считалось, что нарушение этого запрета приведет к серьезным финансовым трудностям. Также нельзя отказывать в помощи тем, кто просит о ней, иначе можно самим оказаться в затруднительной ситуации. Следует избегать ссор и обид. Не рекомендуется проводить день в одиночестве и проявлять лень, так как это идет вразрез с добрыми традициями и может привести к неприятностям. В Ореховый Спас нельзя заниматься уборкой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ореховый или Хлебный Спас — завершающий из трех августовских православных праздников, называемых Спасами и посвященных событиям, связанным с Иисусом Христом и сбором урожая. В этот день было принято посещать храмы, освящать хлеба и орехи, а также готовиться к приближающейся осени. О приметах и традициях этого дня, а также о том, что можно и нельзя делать 29 августа — в материале URA.RU. Ореховый Спас отмечается ежегодно 29 августа. В старину в этот день люди начинали выпекать хлеб из нового урожая, собирали созревшие орехи и приносили их для освящения в храм, что и дало название этому народному празднику. В этот день также пользовалось спросом льняное полотно, торговлей которым активно занимались на ярмарках. В народе существовали пословицы: «Первый Спас — на воде стоят; Второй Спас — яблоки едят, Третий Спас — на зеленых горах холсты продают». Этот праздник часто называют Хлебным, поскольку главной традицией было выпечка хлеба из зерен нового урожая. Известно также название «Спас Нерукотворный», связанное с библейской историей о том, как после умывания Иисус Христос вытер лицо полотенцем, на котором остался отпечаток его лика. Этот образ стал основой для написания первых икон Спаса Нерукотворного. По преданию, реликвия возникла в I веке нашей эры, когда царь Эдессы Авгарь, заболевший проказой, услышал, что в Палестине проповедует Иисус, исцеляющий недуги. Царь направил слуг к Иисусу с просьбой прийти в Эдессу. Иисус не поехал, но попросил принести ему воду и убрус. После умывания он вытер лицо убрусом, на котором остался его лик. Слуги доставили убрус Авгарю, и он, приложившись к нему, выздоровел. Царь и его подданные приняли крещение от ученика Иисуса. Эта святыня долго хранилась в Эдессе, пока в 944 году не была перенесена в Константинополь. Это событие произошло 29 августа, и с тех пор Ореховый Спас празднуется именно в этот день. В 2024 году он будет отмечаться в четверг. К сожалению, в 1204 году, во время крестовых походов и разграбления Константинополя, убрус был утрачен. 29 августа традиционно собирают орехи. В старину это было важно, чтобы обеспечить запасы на зиму, особенно при скудном урожае. Если в этот день находят сросшиеся орехи, их следует положить в кошелек для достатка и удачи в финансах на весь год. На праздничный стол принято подавать разнообразную выпечку с начинками из яблок, ягод, овощей и орехов. Центральным блюдом, однако, является свежеиспеченный хлеб, символизирующий завершение сбора урожая. Вечером за столом собираются с семьей и друзьями, чтобы весь год не оставаться в одиночестве. Считается, что покупка ткани 29 августа приносит удачу. В этот день рекомендуется посетить церковь и воздерживаться от тяжелой физической работы. Поскольку Спас отмечается сразу после Успенского поста, допустимо употреблять простую пищу. К Ореховому Спасу обычно зрел хлеб и лещина, и именно с этими дарами верующие шли в церковь для освящения, что также объясняет наименование «Хлебный Спас». Для освящения часто приносят мед, зрелые фрукты и воду. Этот день считают временем благодарности Господу за дары земли: «У третьего Спаса припасен хлеб» и «Хорошо, если Спаситель — на холсте, а хлеб — на гумне». На Ореховый Спас в народе было принято выпекать хлеб из зерна, освященного на церковной службе. Затем этот хлеб раздавали родным, соседям и тем, кто нуждался в поддержке. Традиционно хлеб подавали вместе с медом и орехами, создавая вкусное и символичное угощение. Третий Спас также известен традицией освящения водных источников. В деревнях жители трижды обходили вокруг ключей и колодцев, выполняя ритуал, известный как закрытие теплого времени года. Считалось, что это оберегает источники от замерзания зимой. Интересно, что этот день иногда называют Холщовым Спасом или Спасом на Холсте, так как с этой даты начинали торговать домоткаными тканями. Важно было и приобретать материалы для пошива, что считалось удачным занятием в этот день. Одной из народных примет является наблюдение за журавлями: если в день праздника они улетают на юг, то к Покрову 14 октября ждать ранних морозов. Начавшийся с грозы дождь сулит теплую осень. Богатый урожай орехов предрекает обилие хлеба в следующем году. Однако, если орех оказался с червяком, то это считалось дурным знаком. Чтобы избежать несчастий, нужно было съесть первый орех самому, а второй отдать первому встречному. В этот день рекомендуется воздержаться от уборки дома, так как считалось, что нарушение этого запрета приведет к серьезным финансовым трудностям. Также нельзя отказывать в помощи тем, кто просит о ней, иначе можно самим оказаться в затруднительной ситуации. Следует избегать ссор и обид. Не рекомендуется проводить день в одиночестве и проявлять лень, так как это идет вразрез с добрыми традициями и может привести к неприятностям.