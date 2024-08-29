Посол РФ Мирошник заявил о сексуальном насилии ВСУ над жителями Курской области

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Зафиксированы случаи сексуального насилия со стороны ВСУ над жителями Курской области, заявил Родион Мирошник Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что в Курской области были зафиксированы случаи сексуального насилия над жителями региона со стороны украинских солдат и иностранных наемников. Об этом посол рассказал журналистам.

«Есть данные о сексуальном насилии, которое предпринимали и иностранные наемники, и украинские радикалы», — сказал Родион Мирошник в разговоре с РИА Новости. Он предположил, что Киев и лично украинский лидер Владимир Зеленский специально отправили в приграничный российский регион «весь сброд», состоящий из радикалов, которых не хотят видеть на территории Украины.

Мирошник также рассказал, что помимо насилия, ВСУ также промышляют и похищением людей, передает 360.ru. Он подчеркнул, что сейчас формируются соответствующие списки, но они пока неокончательные. В ООН поднимут вопрос о преступлениях киевского режима, уточнил Мирошник, передает MK.RU. Также неоднократно сообщалось о том, что ходе своего вторжения в Курскую область украинские боевики расстреливали мирное население региона. В этом признавались сами бойцы ВСУ, схваченные в плен российскими солдатами. О таких случаях сообщал и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что в Курской области были зафиксированы случаи сексуального насилия над жителями региона со стороны украинских солдат и иностранных наемников. Об этом посол рассказал журналистам. «Есть данные о сексуальном насилии, которое предпринимали и иностранные наемники, и украинские радикалы», — сказал Родион Мирошник в разговоре с РИА Новости. Он предположил, что Киев и лично украинский лидер Владимир Зеленский специально отправили в приграничный российский регион «весь сброд», состоящий из радикалов, которых не хотят видеть на территории Украины. Мирошник также рассказал, что помимо насилия, ВСУ также промышляют и похищением людей, передает 360.ru. Он подчеркнул, что сейчас формируются соответствующие списки, но они пока неокончательные. В ООН поднимут вопрос о преступлениях киевского режима, уточнил Мирошник, передает MK.RU. Также неоднократно сообщалось о том, что ходе своего вторжения в Курскую область украинские боевики расстреливали мирное население региона. В этом признавались сами бойцы ВСУ, схваченные в плен российскими солдатами. О таких случаях сообщал и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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