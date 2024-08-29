СК просит ареста экс-замглавы Минобороны Попова

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Отставка в Минообороны РФ, Попов Павел
Павлу Попову грозит до 10 лет лишения свободы Фото:

Следствие просит ареста бывшего заместителя главы Минобороны России Павла Попова. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Следствие будет добиваться ареста бывшего замминистра обороны Павла Попова», — рассказали ТАСС в органах. Если Попова признают виновным в мошенничестве, его могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет.

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Следствие просит ареста бывшего заместителя главы Минобороны России Павла Попова. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Следствие будет добиваться ареста бывшего замминистра обороны Павла Попова», — рассказали ТАСС в органах. Если Попова признают виновным в мошенничестве, его могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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