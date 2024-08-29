СК просит ареста экс-замглавы Минобороны Попова

29 августа 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Павлу Попову грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Следствие просит ареста бывшего заместителя главы Минобороны России Павла Попова. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Следствие будет добиваться ареста бывшего замминистра обороны Павла Попова», — рассказали ТАСС в органах. Если Попова признают виновным в мошенничестве, его могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следствие просит ареста бывшего заместителя главы Минобороны России Павла Попова. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Следствие будет добиваться ареста бывшего замминистра обороны Павла Попова», — рассказали ТАСС в органах. Если Попова признают виновным в мошенничестве, его могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет.