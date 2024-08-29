The Guardian: в США обнаружен новый Чернобыль

29 августа 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Вблизи Лос-Аламоса, где была создана атомная бомба, обустроили грунтовую тропу, несмотря на высокий уровень плутония Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Недалеко от Лос-Аламоса в американском штате Нью-Мексико на популярном месте отдыха, где была создана атомная бомба, почва, растения и вода загрязнены радиоактивными отходами. Уровень плутония здесь аналогичен последствиям Чернобыльской катастрофы. «Уровни плутония в каньоне Эйсид в Нью-Мексико и вокруг него являются одними из самых высоких, … сопоставимые с тем, что обнаружено на Украине на месте катастрофы на Чернобыльской АЭС», — пишет The Guardian со ссылкой на слова ученого из Университета Северной Аризоны и ведущего исследователя проекта Майкла Кеттерера. Сейчас большую часть земли здесь превратили в зону отдыха, несмотря на оставшиеся токсичные отходы. При этом, по словам Кеттерера, уровень воздействия плутония на тех, кто пользуется созданными здесь грунтовыми тропами, низкий, однако экологический риск остается. Плутоний может попасть в водные ресурсы, впадающие в Рио-Гранде, или его могут поглотить растения, в результате чего вещество попадет в пищевую цепочку. Кроме того, не исключено широкое распространение плутония в пепле при лесном пожаре. Ранее депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа, говоря о трагедии на Чернобыльской АЭС, подчеркнул, что все, что связано с радиационным заражением, не знает границ. По его словам, даже спустя годы после случившегося следы заражения радиацией обнаруживали в Швеции и Дании, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Недалеко от Лос-Аламоса в американском штате Нью-Мексико на популярном месте отдыха, где была создана атомная бомба, почва, растения и вода загрязнены радиоактивными отходами. Уровень плутония здесь аналогичен последствиям Чернобыльской катастрофы. «Уровни плутония в каньоне Эйсид в Нью-Мексико и вокруг него являются одними из самых высоких, … сопоставимые с тем, что обнаружено на Украине на месте катастрофы на Чернобыльской АЭС», — пишет The Guardian со ссылкой на слова ученого из Университета Северной Аризоны и ведущего исследователя проекта Майкла Кеттерера. Сейчас большую часть земли здесь превратили в зону отдыха, несмотря на оставшиеся токсичные отходы. При этом, по словам Кеттерера, уровень воздействия плутония на тех, кто пользуется созданными здесь грунтовыми тропами, низкий, однако экологический риск остается. Плутоний может попасть в водные ресурсы, впадающие в Рио-Гранде, или его могут поглотить растения, в результате чего вещество попадет в пищевую цепочку. Кроме того, не исключено широкое распространение плутония в пепле при лесном пожаре. Ранее депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа, говоря о трагедии на Чернобыльской АЭС, подчеркнул, что все, что связано с радиационным заражением, не знает границ. По его словам, даже спустя годы после случившегося следы заражения радиацией обнаруживали в Швеции и Дании, пишет RT.