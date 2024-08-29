ВЦИОМ: более 70% граждан Петербурга ожидают победы Беглова на выборах

29 августа 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Победу Александра Беглова в губернаторских выборах ожидают 76% петербуржцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Более 70% жителей Санкт-Петербурга верят в победу действующего губернатора Александра Беглова на предстоящих выборах главы города. Об этом говорят результаты исследования ВЦИОМ, выполненного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «Здесь абсолютная известность Александра Беглова. Меньше информированность о выборах — 68%. Но это типичный показатель для крупных мегаполисов. Уровень явки пониже, чем в других регионах. При этом 76% среди электорально активных заявили о том, что они ожидают победу Александра Беглова», — пояснил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ. Его слова цитирует газета «Взгляд». Опрос проводился с 26 по 27 августа 2024 года среди 1,6 тысячи респондентов, а максимальный размер ошибки для данной выборки с вероятностью 95% не больше 2,5%. В среду, 28 августа, Александр Беглов пришел на дебаты перед губернаторскими выборами в одиночку. Он стал единственным кандидатом на пост главы Санкт-Петербурга, который посетил телевизионную студию, чтобы встретиться с оппонентами. В северной столице России выборы на пост губернатора пройдут с 6 по 8 сентября. На пост главы региона претендуют четыре кандидата: Александр Беглов («Единая Россия»), Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Павел Брагин («Зеленые»). Участковые избирательные комиссии в городе уже начали свою работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 70% жителей Санкт-Петербурга верят в победу действующего губернатора Александра Беглова на предстоящих выборах главы города. Об этом говорят результаты исследования ВЦИОМ, выполненного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «Здесь абсолютная известность Александра Беглова. Меньше информированность о выборах — 68%. Но это типичный показатель для крупных мегаполисов. Уровень явки пониже, чем в других регионах. При этом 76% среди электорально активных заявили о том, что они ожидают победу Александра Беглова», — пояснил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ. Его слова цитирует газета «Взгляд». Опрос проводился с 26 по 27 августа 2024 года среди 1,6 тысячи респондентов, а максимальный размер ошибки для данной выборки с вероятностью 95% не больше 2,5%. В среду, 28 августа, Александр Беглов пришел на дебаты перед губернаторскими выборами в одиночку. Он стал единственным кандидатом на пост главы Санкт-Петербурга, который посетил телевизионную студию, чтобы встретиться с оппонентами. В северной столице России выборы на пост губернатора пройдут с 6 по 8 сентября. На пост главы региона претендуют четыре кандидата: Александр Беглов («Единая Россия»), Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Павел Брагин («Зеленые»). Участковые избирательные комиссии в городе уже начали свою работу.