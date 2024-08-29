29 августа 2024

В МИД РФ раскритиковали Украину за уничтожение F-16 американскими ракетами

Посол МИД РФ Мирошник назвал уничтоживших украинский самолет F-16 жлобами
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ сбили свой самолет F-16
ВСУ сбили свой самолет F-16 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные, сбившие переданный Киеву американский истребитель F-16, не дали российским бойцам получить заслуженную награду за уничтожение самолета. Так отреагировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на сообщения о вине ВСУ в крушении американского воздушного судна.

«Не дали нашим парням получить заслуженные 15 миллионов премии за сбитый вражеский F16, сами сбили! Во жлобы», — написал Мирошник в своем telegram-канале.

Реакция дипломата последовала на сообщения депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой об ошибке украинской армии, из-за которой был сбит американский истребитель F-16. По ее словам, ВСУ сами уничтожили самолет американской ракетой Patriot из-за неадекватной координации между подразделениями.

Ранее Генштаб украинской армии признал потерю первого F-16. Там рассказали, что крушение изучает специальная комиссия.

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Украинские военные, сбившие переданный Киеву американский истребитель F-16, не дали российским бойцам получить заслуженную награду за уничтожение самолета. Так отреагировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на сообщения о вине ВСУ в крушении американского воздушного судна. «Не дали нашим парням получить заслуженные 15 миллионов премии за сбитый вражеский F16, сами сбили! Во жлобы», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Реакция дипломата последовала на сообщения депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой об ошибке украинской армии, из-за которой был сбит американский истребитель F-16. По ее словам, ВСУ сами уничтожили самолет американской ракетой Patriot из-за неадекватной координации между подразделениями. Ранее Генштаб украинской армии признал потерю первого F-16. Там рассказали, что крушение изучает специальная комиссия.
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