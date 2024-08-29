Депутат Рады Безуглая: Patriot ВСУ сбил истребитель F-16 из-за ошибки военных

Истребитель F-16 был сбит ракетой украинского комплекса Patriot из-за дискоординации между подразделениями ВСУ. Об этом заявила народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
«По моей информации F-16 украинского пилота Алексея Месь был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями», — написала Безуглая в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что ни один генерал, ответственен за крушение истребителя.
Ранее The Wall Street Journal сообщил, что истребитель F-16 ВВС Украины потерпел крушение из-за ошибки пилота. Самолет рухнул вскоре после того, как американские военные самолеты были доставлены на Украину.
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