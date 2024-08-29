В Москве изменили формат школьных линеек на 1 Сентября из-за «вопроса безопасности»

РБК: школьные линейки в Москве проведут в школах и без родителей

30 августа 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Линейки будут проводить внутри школ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве линейки к началу учебного года планируют провести внутри школ и без родителей. В образовательных учреждениях это решение объясняют мерами безопасности. «В этом году формат 1 сентября несколько изменятся, как и в других школах столицы. Все линейки для первых и 11 классов у нас пройдут в зданиях школы», — приводит РБК заявление директор школы Москвы Майи Булаевой, которое она сделала во время эфира в социальных сетях для родителей. О смене привычного формата изданию также подтвердили педагоги других московских школ. По их словам, руководство объяснило это повышенными мерами безопасности. Ране стало известно, что школьные линейки на 1 сентября отменили и в некоторых регионах России. При этом, в тех учреждениях, где мероприятие сохранили, проводить его будут в закрытых помещениях. Отмена традиционных мероприятий связана с распоряжениями губернаторов. В некоторых субъектах федерации линейки пройдут только для первоклассников и выпускников. При этом, например, в Ростовской области линейки разрешено проводить исключительно в закрытых помещениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве линейки к началу учебного года планируют провести внутри школ и без родителей. В образовательных учреждениях это решение объясняют мерами безопасности. «В этом году формат 1 сентября несколько изменятся, как и в других школах столицы. Все линейки для первых и 11 классов у нас пройдут в зданиях школы», — приводит РБК заявление директор школы Москвы Майи Булаевой, которое она сделала во время эфира в социальных сетях для родителей. О смене привычного формата изданию также подтвердили педагоги других московских школ. По их словам, руководство объяснило это повышенными мерами безопасности. Ране стало известно, что школьные линейки на 1 сентября отменили и в некоторых регионах России. При этом, в тех учреждениях, где мероприятие сохранили, проводить его будут в закрытых помещениях. Отмена традиционных мероприятий связана с распоряжениями губернаторов. В некоторых субъектах федерации линейки пройдут только для первоклассников и выпускников. При этом, например, в Ростовской области линейки разрешено проводить исключительно в закрытых помещениях.