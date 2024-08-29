29 августа 2024

В Москве изменили формат школьных линеек на 1 Сентября из-за «вопроса безопасности»

РБК: школьные линейки в Москве проведут в школах и без родителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничная линейка в Гимназии №40. Екатеринбург, актовый зал, праздничная линейка, первое сентября, гимназия40
Линейки будут проводить внутри школ Фото:

В Москве линейки к началу учебного года планируют провести внутри школ и без родителей. В образовательных учреждениях это решение объясняют мерами безопасности.

«В этом году формат 1 сентября несколько изменятся, как и в других школах столицы. Все линейки для первых и 11 классов у нас пройдут в зданиях школы», — приводит РБК заявление директор школы Москвы Майи Булаевой, которое она сделала во время эфира в социальных сетях для родителей.

О смене привычного формата изданию также подтвердили педагоги других московских школ. По их словам, руководство объяснило это повышенными мерами безопасности.

Ране стало известно, что школьные линейки на 1 сентября отменили и в некоторых регионах России. При этом, в тех учреждениях, где мероприятие сохранили, проводить его будут в закрытых помещениях. Отмена традиционных мероприятий связана с распоряжениями губернаторов. В некоторых субъектах федерации линейки пройдут только для первоклассников и выпускников. При этом, например, в Ростовской области линейки разрешено проводить исключительно в закрытых помещениях.

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В Москве линейки к началу учебного года планируют провести внутри школ и без родителей. В образовательных учреждениях это решение объясняют мерами безопасности. «В этом году формат 1 сентября несколько изменятся, как и в других школах столицы. Все линейки для первых и 11 классов у нас пройдут в зданиях школы», — приводит РБК заявление директор школы Москвы Майи Булаевой, которое она сделала во время эфира в социальных сетях для родителей. О смене привычного формата изданию также подтвердили педагоги других московских школ. По их словам, руководство объяснило это повышенными мерами безопасности. Ране стало известно, что школьные линейки на 1 сентября отменили и в некоторых регионах России. При этом, в тех учреждениях, где мероприятие сохранили, проводить его будут в закрытых помещениях. Отмена традиционных мероприятий связана с распоряжениями губернаторов. В некоторых субъектах федерации линейки пройдут только для первоклассников и выпускников. При этом, например, в Ростовской области линейки разрешено проводить исключительно в закрытых помещениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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