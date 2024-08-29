Baza: в регионах РФ отменили линейки на 1 сентября

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Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , учитель, школьная доска, класс, школьный класс, день знаний, 1 сентября, школьный кабинет
В некоторых школах линейки в День знаний перенесли в закрытые помещения Фото:

Школьные линейки на 1 сентября отменили в некоторых регионах России и в Москве. При этом, в тех учреждениях, где мероприятие сохранили, проводить его будут в закрытых помещениях.

«В ряде регионов и в школах Москвы отменили линейки в День Знаний (либо же проводить их будут в помещениях)», — пишет telegram-канал Baza. По его данным, 2 сентября московские школьники начнут учебный день с урока «Разговор о важном», за которым последует классный час, а затем — обычные уроки по расписанию. В тех школах столицы, где линейки все же сохранятся, их планируют провести внутри зданий.

Отмена традиционных мероприятий связана с распоряжениями глав регионов страны. В некоторых субъектах федерации линейки пройдут только для первоклассников и выпускников. При этом, например, в Ростовской области линейки разрешено проводить исключительно в закрытых помещениях.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ по поводу отмены линеек на День знаний. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее депутат Яна Лантратова заявила, что надо поддержать родителей и позволить им взять оплачиваемый выходной на День знаний. По ее словам, лучшая поддержка для детей в начале учебного года всегда оказывается со стороны родителей, именно поэтому важно их присутствие в школе в первый учебный день, пишет RT.

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Школьные линейки на 1 сентября отменили в некоторых регионах России и в Москве. При этом, в тех учреждениях, где мероприятие сохранили, проводить его будут в закрытых помещениях. «В ряде регионов и в школах Москвы отменили линейки в День Знаний (либо же проводить их будут в помещениях)», — пишет telegram-канал Baza. По его данным, 2 сентября московские школьники начнут учебный день с урока «Разговор о важном», за которым последует классный час, а затем — обычные уроки по расписанию. В тех школах столицы, где линейки все же сохранятся, их планируют провести внутри зданий. Отмена традиционных мероприятий связана с распоряжениями глав регионов страны. В некоторых субъектах федерации линейки пройдут только для первоклассников и выпускников. При этом, например, в Ростовской области линейки разрешено проводить исключительно в закрытых помещениях. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ по поводу отмены линеек на День знаний. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее депутат Яна Лантратова заявила, что надо поддержать родителей и позволить им взять оплачиваемый выходной на День знаний. По ее словам, лучшая поддержка для детей в начале учебного года всегда оказывается со стороны родителей, именно поэтому важно их присутствие в школе в первый учебный день, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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