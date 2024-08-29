Baza: в регионах РФ отменили линейки на 1 сентября

Школьные линейки на 1 сентября отменили в некоторых регионах России и в Москве. При этом, в тех учреждениях, где мероприятие сохранили, проводить его будут в закрытых помещениях.
«В ряде регионов и в школах Москвы отменили линейки в День Знаний (либо же проводить их будут в помещениях)», — пишет telegram-канал Baza. По его данным, 2 сентября московские школьники начнут учебный день с урока «Разговор о важном», за которым последует классный час, а затем — обычные уроки по расписанию. В тех школах столицы, где линейки все же сохранятся, их планируют провести внутри зданий.
Отмена традиционных мероприятий связана с распоряжениями глав регионов страны. В некоторых субъектах федерации линейки пройдут только для первоклассников и выпускников. При этом, например, в Ростовской области линейки разрешено проводить исключительно в закрытых помещениях.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ по поводу отмены линеек на День знаний. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее депутат Яна Лантратова заявила, что надо поддержать родителей и позволить им взять оплачиваемый выходной на День знаний. По ее словам, лучшая поддержка для детей в начале учебного года всегда оказывается со стороны родителей, именно поэтому важно их присутствие в школе в первый учебный день, пишет RT.
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