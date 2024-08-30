ПВО РФ уничтожила 18 украинских беспилотников в ночь на 30 августа

В ночь на 30 августа ВСУ нанесли массированный удар по территории РФ, применив 18 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что атака пришлась на Брянскую, Белгородскую, Калужскую область и Крым.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Там же отметили, что системы ПВО ликвидировали 11 дронов над территорией Брянской области, четыре — над Калужской областью, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и один — над Белгородской областью.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что впервые украинский беспилотник был сбит над территорией Кировской области. По предварительным данным, дрон был выпущен из Сумской области Украины, передает RT.
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В ночь на 30 августа ВСУ нанесли массированный удар по территории РФ, применив 18 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что атака пришлась на Брянскую, Белгородскую, Калужскую область и Крым. «Дежурными средствами ПВО уничтожено восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Там же отметили, что системы ПВО ликвидировали 11 дронов над территорией Брянской области, четыре — над Калужской областью, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и один — над Белгородской областью. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что впервые украинский беспилотник был сбит над территорией Кировской области. По предварительным данным, дрон был выпущен из Сумской области Украины, передает RT.