29 августа 2024

В Челябинске возбуждено дело против 49-летнего мужчины за секс с подростком

© Служба новостей «URA.RU»
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Против жителя Челябинска возбуждено дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом не достигшим 16-летнего возраста)
Против жителя Челябинска возбуждено дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом не достигшим 16-летнего возраста) Фото:

В отношении 49-летнего жителя Челябинска возбуждено уголовное дело за сексуальные отношения с девочкой-подростком, не достигшей 16 лет. Об этом URA.RU 30 августа сообщил источник в силовых структурах.

«Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1975 года рождения. Мужчина с начала 2023 года по июль 2024 года состоял в сексуальной связи с несовершеннолетней 2008 года рождения», — сообщил источник.

Источник добавил, что место совершения правонарушения находится на проспекте Ленина, а подозреваемого задержали оперативники полиции. В качестве меры пресечения ему выбрана подписка о невыезде. В пресс-службе управления СКР по региону информацию оставили без комментариев.

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В отношении 49-летнего жителя Челябинска возбуждено уголовное дело за сексуальные отношения с девочкой-подростком, не достигшей 16 лет. Об этом URA.RU 30 августа сообщил источник в силовых структурах. «Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1975 года рождения. Мужчина с начала 2023 года по июль 2024 года состоял в сексуальной связи с несовершеннолетней 2008 года рождения», — сообщил источник. Источник добавил, что место совершения правонарушения находится на проспекте Ленина, а подозреваемого задержали оперативники полиции. В качестве меры пресечения ему выбрана подписка о невыезде. В пресс-службе управления СКР по региону информацию оставили без комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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