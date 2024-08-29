В Челябинске возбуждено дело против 49-летнего мужчины за секс с подростком

В отношении 49-летнего жителя Челябинска возбуждено уголовное дело за сексуальные отношения с девочкой-подростком, не достигшей 16 лет. Об этом URA.RU 30 августа сообщил источник в силовых структурах.
«Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1975 года рождения. Мужчина с начала 2023 года по июль 2024 года состоял в сексуальной связи с несовершеннолетней 2008 года рождения», — сообщил источник.
Источник добавил, что место совершения правонарушения находится на проспекте Ленина, а подозреваемого задержали оперативники полиции. В качестве меры пресечения ему выбрана подписка о невыезде. В пресс-службе управления СКР по региону информацию оставили без комментариев.
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