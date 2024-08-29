В Челябинской области откроются четыре новых школы

В Челябинской области в 2024-2025 учебном году начнут работу четыре новых школы. Как 30 августа сообщили в пресс-службе правительства региона, учебные заведения распахнут двери в Челябинске, Магнитогорске и Увельском районе.
«Скоро начнут свою работу четыре новые школы. Они откроются в Челябинске в „Ньютоне“ и на „Тополиной аллее“, в Магнитогорске и Увельском районе», — уточнили в правительстве региона.
К новому учебному году в области готовы все образовательные организации. Капремонт проведен шести школах. Учебные заведения располагаются в Челябинске, Озерске, Пласте, Рождественке, Николаевке и Кирсе. Перед началом занятий проверку прошли 3,3 тысячи учебных заведений. За парты сядут более 438 тысяч школьников, среди которых более 43 тысяч первоклассников.
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