29 августа 2024

В Челябинской области откроются четыре новых школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые школы заработают в трех городах региона
Новые школы заработают в трех городах региона Фото:

В Челябинской области в 2024-2025 учебном году начнут работу четыре новых школы. Как 30 августа сообщили в пресс-службе правительства региона, учебные заведения распахнут двери в Челябинске, Магнитогорске и Увельском районе.

«Скоро начнут свою работу четыре новые школы. Они откроются в Челябинске в „Ньютоне“ и на „Тополиной аллее“, в Магнитогорске и Увельском районе», — уточнили в правительстве региона.

К новому учебному году в области готовы все образовательные организации. Капремонт проведен шести школах. Учебные заведения располагаются в Челябинске, Озерске, Пласте, Рождественке, Николаевке и Кирсе. Перед началом занятий проверку прошли 3,3 тысячи учебных заведений. За парты сядут более 438 тысяч школьников, среди которых более 43 тысяч первоклассников.

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В Челябинской области в 2024-2025 учебном году начнут работу четыре новых школы. Как 30 августа сообщили в пресс-службе правительства региона, учебные заведения распахнут двери в Челябинске, Магнитогорске и Увельском районе. «Скоро начнут свою работу четыре новые школы. Они откроются в Челябинске в „Ньютоне“ и на „Тополиной аллее“, в Магнитогорске и Увельском районе», — уточнили в правительстве региона. К новому учебному году в области готовы все образовательные организации. Капремонт проведен шести школах. Учебные заведения располагаются в Челябинске, Озерске, Пласте, Рождественке, Николаевке и Кирсе. Перед началом занятий проверку прошли 3,3 тысячи учебных заведений. За парты сядут более 438 тысяч школьников, среди которых более 43 тысяч первоклассников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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