Экс-начальник управления «Лукойла» признался в даче взятки таможенникам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Алексей Степанов обвиняется в даче взятке сотрудникам ФТС, передает ТАСС Фото:

Бывший руководитель управления «Лукойла» Алексей Степанов признался в даче взятки в особо крупном размере сотрудникам Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом говорится в судебных материалах.

«Степанов заявил, что признал вину, раскаялся и на протяжении всего времени следствия сотрудничал с ним», — пишет ТАСС со ссылкой на документы. Отмечается, что он также признался в разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

В апреле Алексея Степанова арестовали в Москве по делу о даче взятки чиновникам энергетической таможни, пишет RT. Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 декабря. За получение денег были арестованы также сотрудники ведомства. Они были помещены под домашний арест. Сообщается, что расследование уголовного дела еще не окончено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший руководитель управления «Лукойла» Алексей Степанов признался в даче взятки в особо крупном размере сотрудникам Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом говорится в судебных материалах. «Степанов заявил, что признал вину, раскаялся и на протяжении всего времени следствия сотрудничал с ним», — пишет ТАСС со ссылкой на документы. Отмечается, что он также признался в разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. В апреле Алексея Степанова арестовали в Москве по делу о даче взятки чиновникам энергетической таможни, пишет RT. Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 декабря. За получение денег были арестованы также сотрудники ведомства. Они были помещены под домашний арест. Сообщается, что расследование уголовного дела еще не окончено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...