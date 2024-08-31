Экс-начальник управления «Лукойла» признался в даче взятки таможенникам

Бывший руководитель управления «Лукойла» Алексей Степанов признался в даче взятки в особо крупном размере сотрудникам Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом говорится в судебных материалах.
«Степанов заявил, что признал вину, раскаялся и на протяжении всего времени следствия сотрудничал с ним», — пишет ТАСС со ссылкой на документы. Отмечается, что он также признался в разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
В апреле Алексея Степанова арестовали в Москве по делу о даче взятки чиновникам энергетической таможни, пишет RT. Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 декабря. За получение денег были арестованы также сотрудники ведомства. Они были помещены под домашний арест. Сообщается, что расследование уголовного дела еще не окончено.
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