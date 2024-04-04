Суд отправил под домашний арест сотрудников ФТС, обвиняемых в коррупции

04 апреля 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Суд отправил фигурантов дела под домашний арест до 2 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Басманный суд Москвы принял решение об отправке под домашний арест двух сотрудников энергетического таможенного поста ФТС России, обвиняемых в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Суд избрал в отношении Акимова Алексея Михайловича и Петровича Сергея Владимировича меру пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 30 суток, до 2 июня», — уточнили в пресс-службе суда. Сообщение пресс-службы передает ТАСС. Обвиняемые Акимов и Петрович подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Ранее по этому же делу был арестован руководитель одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексей Степанов, обвиняемый в даче крупной взятки, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд Москвы принял решение об отправке под домашний арест двух сотрудников энергетического таможенного поста ФТС России, обвиняемых в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Суд избрал в отношении Акимова Алексея Михайловича и Петровича Сергея Владимировича меру пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 30 суток, до 2 июня», — уточнили в пресс-службе суда. Сообщение пресс-службы передает ТАСС. Обвиняемые Акимов и Петрович подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Ранее по этому же делу был арестован руководитель одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексей Степанов, обвиняемый в даче крупной взятки, передает RT.