Суд отправил под домашний арест сотрудников ФТС, обвиняемых в коррупции

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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, судебное заседание, суд
Суд отправил фигурантов дела под домашний арест до 2 июня Фото:

Басманный суд Москвы принял решение об отправке под домашний арест двух сотрудников энергетического таможенного поста ФТС России, обвиняемых в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд избрал в отношении Акимова Алексея Михайловича и Петровича Сергея Владимировича меру пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 30 суток, до 2 июня», — уточнили в пресс-службе суда. Сообщение пресс-службы передает ТАСС.

Обвиняемые Акимов и Петрович подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Ранее по этому же делу был арестован руководитель одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексей Степанов, обвиняемый в даче крупной взятки, передает RT.

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Басманный суд Москвы принял решение об отправке под домашний арест двух сотрудников энергетического таможенного поста ФТС России, обвиняемых в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Суд избрал в отношении Акимова Алексея Михайловича и Петровича Сергея Владимировича меру пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 30 суток, до 2 июня», — уточнили в пресс-службе суда. Сообщение пресс-службы передает ТАСС. Обвиняемые Акимов и Петрович подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Ранее по этому же делу был арестован руководитель одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексей Степанов, обвиняемый в даче крупной взятки, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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