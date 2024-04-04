Суд отправил под домашний арест сотрудников ФТС, обвиняемых в коррупции

Басманный суд Москвы принял решение об отправке под домашний арест двух сотрудников энергетического таможенного поста ФТС России, обвиняемых в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд избрал в отношении Акимова Алексея Михайловича и Петровича Сергея Владимировича меру пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 30 суток, до 2 июня», — уточнили в пресс-службе суда. Сообщение пресс-службы передает ТАСС.
Обвиняемые Акимов и Петрович подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Ранее по этому же делу был арестован руководитель одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексей Степанов, обвиняемый в даче крупной взятки, передает RT.
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