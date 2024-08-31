Как придумали культовых персонажей главной детской программы: «Спокойной ночи, малыши» — 60 лет

Программе «Спокойной ночи, малыши» исполняется 60 лет

31 августа 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Программе «Спокойной ночи, малыши!» исполнилось 60 лет Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян Известной и многими любимой детской передаче «Спокойной ночи, малыши!» исполняется 60 лет. Первую серию программы ее юные зрители увидели 1 сентября в 1964 году. Многие из них уже сами стали бабушками и дедушками. Сказка на ночь Детская вечерняя программа появилась на свет благодаря Валентине Федотовой. Главный редактор программ для детей и юношества вдохновилась мультсериалом с песочным человечком, который в 60-е показывали в ГДР. В СССР же программа задумывалась, как детская сказка на ночь. К созданию легендарной передачи присоединились известные советские писатели: Эдуард Успенский, Роман Сеф, Александр Курляндский и многие другие. Программа «Спокойной ночи, малыши!» выходила в виде картинок с закадровым текстом и обрела свою уникальную песню — колыбельная «Спят усталые игрушки» в исполнении Олега Анофриева и Валентины Толкуновой стала визитной карточкой телепередачи. Сказочные герои и их истории Чуть позже на смену картинкам пришли сказочные персонажи: Буратино, заяц Тепа, а также куклы Шустрик и Мямлик. Чуть позже появились другие, не менее узнаваемые герои. Напимер, в 1968 году появился пес Филя. Его прототипом была кукла Бравни, найденная на складе. В 1971 году на свет появился самый известный поросенок страны — Хрюша. Идея добавить в передачу озорного персонажа принадлежит ее редактору — Владимиру Шинкареву. А художница Ирина Власова помогла определить бунтарский характер Хрюши. Другой, не менее любимый юными зрителями герой — милый заяц Степашка родился в 1973 году, когда однажды перед эфиром сломалась другая кукла — Ерошка. Как раз в тот день детям показали мультфильм «Зайчик заблудился», а после на экране появился зайчонок, который гордо заявил: «Меня зовут Степан!». Ворона Каркуша в эфир программы «Спокойной ночи, малыши!» «прилетела» в 1982 году. Самую умную ворону на свете придумал второй редактор передачи Игорь Петров. Ее неповторимый образ создали кукольный мастер Марина Рытман и художник- постановщик Ольга Быкова. А название придумал сын режиссера программы Галины Орловой. Изначально ворону звали Каркаша, но мальчик посчитал такое имя некрасивым. Спустя еще два года Быкова придумала еще одного персонажа — медведя Мишутку. Кукла получилась очень симпатичной. А сам персонаж добрым и слегка неуклюжим. Он так полюбился детям, что вошел в основной состав кукольных персонажей. В мини-спектаклях принимали участие артисты театров МХАТ и Театра сатиры. Добрые и поучительные истории юным зрителям они рассказывали с ведущими. Любимые «дяди» и «тети» Владимир Ухин Владимир Ухин стал первым ведущим передачи «Спокойной ночи, малыши!» Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС У каждого поколения зрителей были свои любимые «дяди» и «тети» — ведущие программы «Спокойной ночи, малыши!». Дядя Володя (Владимир Ухин) — первый из них. В эфир детской передачи диктор Центрального телевидения выходил 1964 по 1995 год. Валентина Леонтьева Фото: Александр Макаров/РИА Новости Вместе с Дядей Володей зрители ждали в эфире и любимую Тетю Валю (Валентину Леонтьеву). Телеведущая проработала в программе до 1990 года. За четверть века дети со всей страны прислали ей тысячи писем, в которых передавали привет Хрюшке, Степашке и Филе. Близкие Валентины Леонтьевой говорят, что ведущая хранила послания в больших ящиках. Татьяна Веденеева Фото: Павел Кашаев/Global Look Press Тетю Таню (Татьяну Веденееву) помнят те зрители, которым сейчас уже за 40. Обаятельная ведущая подарила мальчишкам и девчонкам сотни удивительных историй. Ангелина Вовк Фото: Николай Малышев/ТАСС Тетя Лина (Ангелина Вовк) в программу «Спокойной ночи, малыши!» попала по счастливой случайности. Как-то раз Владимир Ухин серьезно опаздывал на запись программы. Подменить его пришлось Ангелине Михайловне. Она признавалась, что, работая диктором на Центральном телевидении, ей было сложно сохранять серьезное выражение лица, что как нельзя кстати в эфире детской передачи. Амаяк Акопян Фото: Борис Кавашкин/ (ИТАР-ТАСС) Пожалуй, самый яркий и харизматичный ведущий, который приковывал взгляд детей — Рахат Лукумыч (Амаяк Акопян). Яркие костюмы и фокусы известного иллюзиониста не оставляли равнодушными ни детей, ни взрослых. Оксана Федорова Фото: ИТАР-ТАСС/ Наталья Колесникова Многие зрители запомнили другую популярную ведущую — Тетю Оксану (Оксану Федорову). Мисс Вселенная желает маленьким зрителям добрых снов уже более 20 лет. Наталья Державина Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Globallookpress Наталья Державина пусть в кадре никогда не появлялась, но юные поклонники передачи бы сразу узнали ее по голосу. На протяжении тридцати лет артистка озвучивала одного из любимых героев — поросенка Хрюшу. Своего героя она воспринимала, как живого. Коллеги Державиной говорят, что поросенок быстро перенял черты артистки, а саму Наталью Владимировну мгновенно окрестили «мамой Хрюши». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известной и многими любимой детской передаче «Спокойной ночи, малыши!» исполняется 60 лет. Первую серию программы ее юные зрители увидели 1 сентября в 1964 году. Многие из них уже сами стали бабушками и дедушками. Детская вечерняя программа появилась на свет благодаря Валентине Федотовой. Главный редактор программ для детей и юношества вдохновилась мультсериалом с песочным человечком, который в 60-е показывали в ГДР. В СССР же программа задумывалась, как детская сказка на ночь. К созданию легендарной передачи присоединились известные советские писатели: Эдуард Успенский, Роман Сеф, Александр Курляндский и многие другие. Программа «Спокойной ночи, малыши!» выходила в виде картинок с закадровым текстом и обрела свою уникальную песню — колыбельная «Спят усталые игрушки» в исполнении Олега Анофриева и Валентины Толкуновой стала визитной карточкой телепередачи. Чуть позже на смену картинкам пришли сказочные персонажи: Буратино, заяц Тепа, а также куклы Шустрик и Мямлик. Чуть позже появились другие, не менее узнаваемые герои. Напимер, в 1968 году появился пес Филя. Его прототипом была кукла Бравни, найденная на складе. В 1971 году на свет появился самый известный поросенок страны — Хрюша. Идея добавить в передачу озорного персонажа принадлежит ее редактору — Владимиру Шинкареву. А художница Ирина Власова помогла определить бунтарский характер Хрюши. Другой, не менее любимый юными зрителями герой — милый заяц Степашка родился в 1973 году, когда однажды перед эфиром сломалась другая кукла — Ерошка. Как раз в тот день детям показали мультфильм «Зайчик заблудился», а после на экране появился зайчонок, который гордо заявил: «Меня зовут Степан!». Ворона Каркуша в эфир программы «Спокойной ночи, малыши!» «прилетела» в 1982 году. Самую умную ворону на свете придумал второй редактор передачи Игорь Петров. Ее неповторимый образ создали кукольный мастер Марина Рытман и художник- постановщик Ольга Быкова. А название придумал сын режиссера программы Галины Орловой. Изначально ворону звали Каркаша, но мальчик посчитал такое имя некрасивым. Спустя еще два года Быкова придумала еще одного персонажа — медведя Мишутку. Кукла получилась очень симпатичной. А сам персонаж добрым и слегка неуклюжим. Он так полюбился детям, что вошел в основной состав кукольных персонажей. В мини-спектаклях принимали участие артисты театров МХАТ и Театра сатиры. Добрые и поучительные истории юным зрителям они рассказывали с ведущими. У каждого поколения зрителей были свои любимые «дяди» и «тети» — ведущие программы «Спокойной ночи, малыши!». Дядя Володя (Владимир Ухин) — первый из них. В эфир детской передачи диктор Центрального телевидения выходил 1964 по 1995 год. Вместе с Дядей Володей зрители ждали в эфире и любимую Тетю Валю (Валентину Леонтьеву). Телеведущая проработала в программе до 1990 года. За четверть века дети со всей страны прислали ей тысячи писем, в которых передавали привет Хрюшке, Степашке и Филе. Близкие Валентины Леонтьевой говорят, что ведущая хранила послания в больших ящиках. Тетю Таню (Татьяну Веденееву) помнят те зрители, которым сейчас уже за 40. Обаятельная ведущая подарила мальчишкам и девчонкам сотни удивительных историй. Тетя Лина (Ангелина Вовк) в программу «Спокойной ночи, малыши!» попала по счастливой случайности. Как-то раз Владимир Ухин серьезно опаздывал на запись программы. Подменить его пришлось Ангелине Михайловне. Она признавалась, что, работая диктором на Центральном телевидении, ей было сложно сохранять серьезное выражение лица, что как нельзя кстати в эфире детской передачи. Пожалуй, самый яркий и харизматичный ведущий, который приковывал взгляд детей — Рахат Лукумыч (Амаяк Акопян). Яркие костюмы и фокусы известного иллюзиониста не оставляли равнодушными ни детей, ни взрослых. Многие зрители запомнили другую популярную ведущую — Тетю Оксану (Оксану Федорову). Мисс Вселенная желает маленьким зрителям добрых снов уже более 20 лет. Наталья Державина пусть в кадре никогда не появлялась, но юные поклонники передачи бы сразу узнали ее по голосу. На протяжении тридцати лет артистка озвучивала одного из любимых героев — поросенка Хрюшу. Своего героя она воспринимала, как живого. Коллеги Державиной говорят, что поросенок быстро перенял черты артистки, а саму Наталью Владимировну мгновенно окрестили «мамой Хрюши».