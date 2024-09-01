Врач назвала неочевидную опасность кофе

Терапевт Разаренова: употребление кофе перед тренировкой может навредить

01 сентября 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Употребление кофе перед тренировкой может навредить Фото: Денис Моргунов © URA.RU В одной чашке кофе содержится до 100 мг кофеина, а потому этот напиток считается одним из самых бодрящих. Его нередко пьют спортсмены незадолго до тренировки, чтобы повысить физическую активность. Однако реакция на кофеин у всех людей различна, сообщает врач-диетолог, терапевт Александра Разаренова. «Не стоит забывать, что реакция на кофеин у всех людей различна. У некоторых может возникать бессонница, нервозность или дискомфорт в желудке. Кофе обладает диуретическим эффектом и может способствовать увеличению частоты мочеиспускания и потери жидкости, а значит, повышать риск обезвоживания во время физической активности. Также стоит учитывать поступление кофеина из других источников, таких как газированные напитки или энергетические напитки, в течение дня. Кофеин может вызывать повышение сердечного ритма и кровяного давления», — рассказала специалист в беседе с Радио Sputnik . Стоит ли употреблять кофе перед физическими нагрузками — одна из самых обсуждаемых тем среди спортсменов. Исследования показали, что кофеин, который содержится в составе этого напитка, способствует более интенсивному сжиганию жиров и ускоряет метаболизм. Кроме того, кофе стимулирует нервную систему и повышает выносливость, делая тренировки более продуктивными. Поскольку реакция на кофеин у всех людей различна, говорит Разаренова, стоит обратиться к специалисту по питанию за индивидуальной консультацией. Эксперт может подобрать альтернативные варианты бодрящих напитков, которые поддержат выносливость и придадут энергию во время тренировок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одной чашке кофе содержится до 100 мг кофеина, а потому этот напиток считается одним из самых бодрящих. Его нередко пьют спортсмены незадолго до тренировки, чтобы повысить физическую активность. Однако реакция на кофеин у всех людей различна, сообщает врач-диетолог, терапевт Александра Разаренова. «Не стоит забывать, что реакция на кофеин у всех людей различна. У некоторых может возникать бессонница, нервозность или дискомфорт в желудке. Кофе обладает диуретическим эффектом и может способствовать увеличению частоты мочеиспускания и потери жидкости, а значит, повышать риск обезвоживания во время физической активности. Также стоит учитывать поступление кофеина из других источников, таких как газированные напитки или энергетические напитки, в течение дня. Кофеин может вызывать повышение сердечного ритма и кровяного давления», — рассказала специалист в беседе с Радио Sputnik. Стоит ли употреблять кофе перед физическими нагрузками — одна из самых обсуждаемых тем среди спортсменов. Исследования показали, что кофеин, который содержится в составе этого напитка, способствует более интенсивному сжиганию жиров и ускоряет метаболизм. Кроме того, кофе стимулирует нервную систему и повышает выносливость, делая тренировки более продуктивными. Поскольку реакция на кофеин у всех людей различна, говорит Разаренова, стоит обратиться к специалисту по питанию за индивидуальной консультацией. Эксперт может подобрать альтернативные варианты бодрящих напитков, которые поддержат выносливость и придадут энергию во время тренировок.