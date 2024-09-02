РБК: российскому бизнесу предрекли миграцию к 2025 году

02 сентября 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Российские бизнесмены к 2025 году могут перенести бизнес в регионы с льготными условиями налогообложения Фото: Сергей Русанов © URA.RU Эксперты предсказывают увеличение интереса российских предпринимателей к переносу бизнеса в регионы с льготными условиями налогообложения, такие как Мордовия или Калмыкия, в связи с изменениями в упрощенной системе налогообложения (УСН), которые начнут действовать с 2025 года. По мнению налоговых экспертов, опрошенных журналистами, эти изменения могут привести к возрождению практик, аналогичных «внутренним офшорам» 1990-х годов, когда создавались зоны льготного налогообложения в отдельных субъектах. «Мы видим тенденцию к возможному усилению 'офшоризации' российского бизнеса внутри страны», — отмечают специалисты в разговоре с РБК. В то же время Федеральная налоговая служба предупреждает о последствиях фиктивной налоговой миграции, когда реальная экономическая деятельность в новом регионе не ведется, и уточняет, что в таких случаях суды будут вставать на сторону налоговых служб. С 2025 года предприятия смогут перейти на УСН при доходе за девять месяцев до 337,5 млн рублей и оставаться на ней при годовом доходе до 450 млн рублей, а также при остаточной стоимости основных средств до 200 млн рублей. Текущие пороги составляют 199 и 266 миллионов рублей соответственно для перехода и продолжения работы на УСН, а также 150 млн рублей по стоимости основных средств. УСН предоставляет возможность упрощенного учета и снижения налоговой нагрузки за счет единого налога с базовыми ставками 6% на доходы и 15% на доходы за вычетом расходов. Регионы имеют право устанавливать пониженные ставки по УСН до 1% и 5% соответственно. Представители Минфина подчеркивают, что законодательные нововведения направлены на обеспечение плавного перехода предпринимателей от упрощенной системы к общей, а также на предотвращение незаконных схем налоговой оптимизации. Это должно облегчить переход из малого бизнеса в средний и крупный. В последнее время власти страны стали все активнее поддерживать российский бизнес. Меры поддержки продолжаются. Так, российским малым и средним предпринимателям пообещали утроить количество бонусов на продвижение товаров в интернете. Это будет сделано в рамках совместного проекта Минэкономразвития РФ и платформы «Авито». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эксперты предсказывают увеличение интереса российских предпринимателей к переносу бизнеса в регионы с льготными условиями налогообложения, такие как Мордовия или Калмыкия, в связи с изменениями в упрощенной системе налогообложения (УСН), которые начнут действовать с 2025 года. По мнению налоговых экспертов, опрошенных журналистами, эти изменения могут привести к возрождению практик, аналогичных «внутренним офшорам» 1990-х годов, когда создавались зоны льготного налогообложения в отдельных субъектах. «Мы видим тенденцию к возможному усилению 'офшоризации' российского бизнеса внутри страны», — отмечают специалисты в разговоре с РБК. В то же время Федеральная налоговая служба предупреждает о последствиях фиктивной налоговой миграции, когда реальная экономическая деятельность в новом регионе не ведется, и уточняет, что в таких случаях суды будут вставать на сторону налоговых служб. С 2025 года предприятия смогут перейти на УСН при доходе за девять месяцев до 337,5 млн рублей и оставаться на ней при годовом доходе до 450 млн рублей, а также при остаточной стоимости основных средств до 200 млн рублей. Текущие пороги составляют 199 и 266 миллионов рублей соответственно для перехода и продолжения работы на УСН, а также 150 млн рублей по стоимости основных средств. УСН предоставляет возможность упрощенного учета и снижения налоговой нагрузки за счет единого налога с базовыми ставками 6% на доходы и 15% на доходы за вычетом расходов. Регионы имеют право устанавливать пониженные ставки по УСН до 1% и 5% соответственно. Представители Минфина подчеркивают, что законодательные нововведения направлены на обеспечение плавного перехода предпринимателей от упрощенной системы к общей, а также на предотвращение незаконных схем налоговой оптимизации. Это должно облегчить переход из малого бизнеса в средний и крупный. В последнее время власти страны стали все активнее поддерживать российский бизнес. Меры поддержки продолжаются. Так, российским малым и средним предпринимателям пообещали утроить количество бонусов на продвижение товаров в интернете. Это будет сделано в рамках совместного проекта Минэкономразвития РФ и платформы «Авито».