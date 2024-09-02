Путин поддержал смущенного школьника разговорами о его хобби

Президент России Владимир Путин, во время беседы со школьниками в средней общеобразовательной школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле поддержал 10-летнего Богдана, который засмущался во время рассказа о своих хобби. Мальчик поделился, что увлекается мотоциклами. Президент, услышав это, отметил, что ездить на мотоцикле опасно, и предложил мальчику рассмотреть покупку автомобиля как более безопасную альтернативу.
«Не езди на квадроцикле и на мотоцикле, опасно. Накопи на машину лучше», — заявил Путин в ответ на рассказ Богдана. Во время общения с президентом школьник немного засмущался, но глава государства поддержал его, и разговор продолжился. Мальчик рассказал, что увлекается плаванием, футболом, боксом и карате, причем больше всего ему нравится плавание.
Путин подчеркнул, что плавание приносит пользу и для других видов спорта. Богдан также рассказал, что вместе с отцом он строит собственный мотоцикл и планирует копить деньги на новый, сдавая металл. Владимир Путин одобрил его инициативу. В конце разговора Богдан поделился историей о пойманной вместе с отцом щуке весом 10 килограммов.
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