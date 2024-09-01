01 сентября 2024
31 августа 2024

Пермяки могут бесплатно отправить посылки в Курскую область

Почта России бесплатно отправляет посылки из Пермского края в Курскую область
© Служба новостей «URA.RU»
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Посылки отправятся бесплатно
Посылки отправятся бесплатно Фото:

В Пермском крае отделения Почты России начали бесплатный прием посылок для адресатов в Курской и Белгородской областях. Вес одной посылки должен не превышать 10 кг, но их количество не ограничено.

«Отделения Почты России по всему Прикамью бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. Количество посылок от одного отправителя не ограничено», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФПС Пермского края.

Жители Курской и Белгородской областей также могут воспользоваться бесплатной отправкой посылок в любой регион страны. Например, это люди, которые вынужденно переезжают в другой регион и хотят взять с собой больше необходимых вещей, поясняют на Почте России.

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В Пермском крае отделения Почты России начали бесплатный прием посылок для адресатов в Курской и Белгородской областях. Вес одной посылки должен не превышать 10 кг, но их количество не ограничено. «Отделения Почты России по всему Прикамью бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. Количество посылок от одного отправителя не ограничено», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФПС Пермского края. Жители Курской и Белгородской областей также могут воспользоваться бесплатной отправкой посылок в любой регион страны. Например, это люди, которые вынужденно переезжают в другой регион и хотят взять с собой больше необходимых вещей, поясняют на Почте России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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