Пермяки могут бесплатно отправить посылки в Курскую область

В Пермском крае отделения Почты России начали бесплатный прием посылок для адресатов в Курской и Белгородской областях. Вес одной посылки должен не превышать 10 кг, но их количество не ограничено.
«Отделения Почты России по всему Прикамью бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. Количество посылок от одного отправителя не ограничено», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФПС Пермского края.
Жители Курской и Белгородской областей также могут воспользоваться бесплатной отправкой посылок в любой регион страны. Например, это люди, которые вынужденно переезжают в другой регион и хотят взять с собой больше необходимых вещей, поясняют на Почте России.
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