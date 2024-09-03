Маск раскрыл, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ

Маск не включил Starlink над Крымом для атак ВСУ из-за санкций США

04 сентября 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

Илон Маск заявил, что Starlink нельзя включать над Крымом из-за антироссийских санкций Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спутниковая связь Starlink не была включена над Крымом для атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на корабли ВМФ РФ, так как это было бы нарушением антироссийских санкций США. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. «Starlink получил запрет на включение спутников над Крымом. Это действие стало бы нарушением американских санкций против России», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter). Предприниматель отметил, что если бы выполнил требование Крыма по включению спутниковой связи в районе Крыма, то это стало бы нарушением законодательства США. Маск добавил, что Starlink можно использовать в качестве системы связи для военных, но если ее применять для военных действий, то она из коммерческой превратится в военную систему, и тогда у других стран будет полное право сбивать спутники. Спутник Starlink был выключен возле Крыма из-за того, что США ввели санкции против России. Илон Маск заявлял, что для включения спутниковой связи он должен получить разрешение от правительства США. Из-за отключенного спутника беспилотники ВСУ не смогли атаковать российские корабли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спутниковая связь Starlink не была включена над Крымом для атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на корабли ВМФ РФ, так как это было бы нарушением антироссийских санкций США. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. «Starlink получил запрет на включение спутников над Крымом. Это действие стало бы нарушением американских санкций против России», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter). Предприниматель отметил, что если бы выполнил требование Крыма по включению спутниковой связи в районе Крыма, то это стало бы нарушением законодательства США. Маск добавил, что Starlink можно использовать в качестве системы связи для военных, но если ее применять для военных действий, то она из коммерческой превратится в военную систему, и тогда у других стран будет полное право сбивать спутники. Спутник Starlink был выключен возле Крыма из-за того, что США ввели санкции против России. Илон Маск заявлял, что для включения спутниковой связи он должен получить разрешение от правительства США. Из-за отключенного спутника беспилотники ВСУ не смогли атаковать российские корабли.