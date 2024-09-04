В «Яндекс Такси» предупредили о росте цен из-за дефицита 130 тысяч водителей

04 сентября 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

Водители уходят в другие сферы из-за ужесточения миграционной политики, заявил Петраков Фото: Илья Московец © URA.RU Российский рынок такси к концу 2024 года может столкнуться с серьезной нехваткой водителей. Об этом заявил директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков. По его словам, дефицит кадров может достичь 130 тысяч человек. «Ситуация не улучшается. Мы должны не только давать возможность заработка, но еще и конкурировать за кадры с другими отраслями. Мы должны создавать добавленную стоимость, помогать людям платить налоги и так далее», — подчеркивает Петраков, пишет РБК. Петраков акцентирует внимание на том, что ужесточение миграционной политики и регулирование деятельности такси приводят к тому, что водители уходят в другие сферы, где требования и расходы ниже. Это вызывает рост цен на услуги такси, особенно заметный в конце года и в пиковые часы. «Цены будут расти, будут отличаться год к году на десятки процентов. Если эту проблему не решать — она не решится», — предупреждает он. Для решения проблемы дефицита водителей «Яндекс Такси» ведет переговоры с регуляторами о возможности создания экспериментального правового режима, который бы оцифровал и упростил некоторые из текущих требований к работе в такси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский рынок такси к концу 2024 года может столкнуться с серьезной нехваткой водителей. Об этом заявил директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков. По его словам, дефицит кадров может достичь 130 тысяч человек. «Ситуация не улучшается. Мы должны не только давать возможность заработка, но еще и конкурировать за кадры с другими отраслями. Мы должны создавать добавленную стоимость, помогать людям платить налоги и так далее», — подчеркивает Петраков, пишет РБК. Петраков акцентирует внимание на том, что ужесточение миграционной политики и регулирование деятельности такси приводят к тому, что водители уходят в другие сферы, где требования и расходы ниже. Это вызывает рост цен на услуги такси, особенно заметный в конце года и в пиковые часы. «Цены будут расти, будут отличаться год к году на десятки процентов. Если эту проблему не решать — она не решится», — предупреждает он. Для решения проблемы дефицита водителей «Яндекс Такси» ведет переговоры с регуляторами о возможности создания экспериментального правового режима, который бы оцифровал и упростил некоторые из текущих требований к работе в такси.