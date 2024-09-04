За содействие в поимке официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который оскорблял и угрожал России и ее партнерам, назначена награда в 100 тысяч рублей. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Объявляю награду в 100 тысяч рублей за содействие в поимке и доставке этого украинского нациста [Тихого], военного преступника и карателя в Крым на перевоспитание», — сообщил Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что официальный представитель МИД Украины, оскорбляя и угрожая России и ее партнерам, забыл пословицу «Не буди лихо, пока оно тихо».
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