Депутат Госдумы объявил награду за поимку сотрудника МИД Украины

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За официального представителя МИД Украины Георгия Тихого назначена награда в 100 тысяч рублей, сообщил депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет
За официального представителя МИД Украины Георгия Тихого назначена награда в 100 тысяч рублей, сообщил депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За содействие в поимке официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который оскорблял и угрожал России и ее партнерам, назначена награда в 100 тысяч рублей. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет. 

«Объявляю награду в 100 тысяч рублей за содействие в поимке и доставке этого украинского нациста [Тихого], военного преступника и карателя в Крым на перевоспитание», — сообщил Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что официальный представитель МИД Украины, оскорбляя и угрожая России и ее партнерам, забыл пословицу «Не буди лихо, пока оно тихо».

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За содействие в поимке официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который оскорблял и угрожал России и ее партнерам, назначена награда в 100 тысяч рублей. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.  «Объявляю награду в 100 тысяч рублей за содействие в поимке и доставке этого украинского нациста [Тихого], военного преступника и карателя в Крым на перевоспитание», — сообщил Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что официальный представитель МИД Украины, оскорбляя и угрожая России и ее партнерам, забыл пословицу «Не буди лихо, пока оно тихо».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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