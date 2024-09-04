Вынесен приговор командиру бригады ВСУ, который организовал обстрелы Белгородской области

Командир артиллерийской бригады ВСУ Дмитрий Храпач, который отдавал приказы обстреливать Белгородскую область, заочно приговорен к пожизненному сроку. Информацию сообщили в военном суде.
«Командир артиллерийской бригады ВСУ Храпач заочно приговорен к пожизненному сроку за организацию обстрелов Белгородской области», — заявили в суде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Из материалов дела следует, что Храпач отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области. В результате атак ВСУ погибли и пострадали люди. Как постановил суд, командир бригады причастен к четырем терактам в российском регионе.
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