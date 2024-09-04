Общество Вынесен приговор командиру бригады ВСУ, который организовал обстрелы Белгородской области Командиру бригады ВСУ приговорили к пожененному сроку за обстрелы Белгорода 04 сентября 2024 в 12:41 Размер текста - 17 + Суд установил причастность Дмитрия Храпача к четырем терактам Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Командир артиллерийской бригады ВСУ Дмитрий Храпач, который отдавал приказы обстреливать Белгородскую область, заочно приговорен к пожизненному сроку. Информацию сообщили в военном суде. «Командир артиллерийской бригады ВСУ Храпач заочно приговорен к пожизненному сроку за организацию обстрелов Белгородской области», — заявили в суде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Из материалов дела следует, что Храпач отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области. В результате атак ВСУ погибли и пострадали люди. Как постановил суд, командир бригады причастен к четырем терактам в российском регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Командир артиллерийской бригады ВСУ Дмитрий Храпач, который отдавал приказы обстреливать Белгородскую область, заочно приговорен к пожизненному сроку. Информацию сообщили в военном суде. «Командир артиллерийской бригады ВСУ Храпач заочно приговорен к пожизненному сроку за организацию обстрелов Белгородской области», — заявили в суде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Из материалов дела следует, что Храпач отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области. В результате атак ВСУ погибли и пострадали люди. Как постановил суд, командир бригады причастен к четырем терактам в российском регионе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям