Вынесен приговор командиру бригады ВСУ, который организовал обстрелы Белгородской области

Командиру бригады ВСУ приговорили к пожененному сроку за обстрелы Белгорода
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Суд установил причастность Дмитрия Храпача к четырем терактам Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Командир артиллерийской бригады ВСУ Дмитрий Храпач, который отдавал приказы обстреливать Белгородскую область, заочно приговорен к пожизненному сроку. Информацию сообщили в военном суде.

«Командир артиллерийской бригады ВСУ Храпач заочно приговорен к пожизненному сроку за организацию обстрелов Белгородской области», — заявили в суде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Из материалов дела следует, что Храпач отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области. В результате атак ВСУ погибли и пострадали люди. Как постановил суд, командир бригады причастен к четырем терактам в российском регионе.

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Командир артиллерийской бригады ВСУ Дмитрий Храпач, который отдавал приказы обстреливать Белгородскую область, заочно приговорен к пожизненному сроку. Информацию сообщили в военном суде. «Командир артиллерийской бригады ВСУ Храпач заочно приговорен к пожизненному сроку за организацию обстрелов Белгородской области», — заявили в суде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Из материалов дела следует, что Храпач отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области. В результате атак ВСУ погибли и пострадали люди. Как постановил суд, командир бригады причастен к четырем терактам в российском регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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