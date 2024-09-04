В Златоусте под колесами поезда погиб пенсионер. Фото

04 сентября 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Мужчина переходил пути в неположенном месте Фото: Сергей Русанов © URA.RU На железнодорожном перегоне в Златоусте (Челябинская область) погиб пенсионер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, он переходил пути в неположенном месте. «На 1931 километре перегона Златоуст-Аносово Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован житель Златоуста 1947 года рождения. Предварительно установлено, что погибший переходил пути в запрещенном месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Мужчина переходил пути в неположенном месте Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На железнодорожном перегоне в Златоусте (Челябинская область) погиб пенсионер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, он переходил пути в неположенном месте. «На 1931 километре перегона Златоуст-Аносово Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован житель Златоуста 1947 года рождения. Предварительно установлено, что погибший переходил пути в запрещенном месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.