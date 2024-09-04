В Златоусте под колесами поезда погиб пенсионер. Фото

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Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, рельсы, железнодорожные пути, ржд, железная дорога, жд пути
Мужчина переходил пути в неположенном месте Фото:

На железнодорожном перегоне в Златоусте (Челябинская область) погиб пенсионер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, он переходил пути в неположенном месте.

«На 1931 километре перегона Златоуст-Аносово Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован житель Златоуста 1947 года рождения. Предварительно установлено, что погибший переходил пути в запрещенном месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Мужчина переходил пути в неположенном месте
Мужчина переходил пути в неположенном месте
Фото:

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На железнодорожном перегоне в Златоусте (Челябинская область) погиб пенсионер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, он переходил пути в неположенном месте. «На 1931 километре перегона Златоуст-Аносово Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован житель Златоуста 1947 года рождения. Предварительно установлено, что погибший переходил пути в запрещенном месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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