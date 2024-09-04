В центре Екатеринбурга хотят застроить парк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Парка Энгельса после благоустройства. Екатеринбург, скамейка, парк энгельса
Парк им. Энгельса открыли после реконструкции в 2023 году Фото:

В парке им. Энгельса (находится в самом центре Екатеринбурга), который недавно был обновлен и благоустроен, планируется застройка. Листовки с приглашением жителей на обсуждение проекта появились на стендах для объявлений, сообщает корреспондент URA.RU.

«Уважаемые жители Екатеринбурга! ООО „ТехноСтройКомплект“ приглашает вас принять участие во встрече, посвященной обсуждению вопросов проектирования и строительства второй очереди подготовительного центра для начинающих хоккеистов с малой ледовой ареной „Спартаковец“», — говорится в объявлении. Встречу с жителями Екатеринбурга застройщик назначил на 6 сентября 2024 года. Академия хоккея «Спартаковец» находится на ул. Энгельса, 31А.

При этом в пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что никакой застройки не планируется. На это указывает и ответ активистам (имеется в распоряжении URA.RU) вице-мэра по ЖКХ Владимира Гейко, заявившего, что в администрации не ведутся работы по изменению границ особо охраняемой природной территории (ООПТ). Этот статус сейчас имеет парк Энгельса. Он является памятником ландшафтной архитектуры.

Согласно документу, в 2022 году в мэрию дважды поступал запрос от «ТехноСтройКомплект» по поводу изменения границ парка. Компания просила вывести из состава ООПТ 3205 кв. метров. Застройщику был необходим участок, находящийся с северной стороны парка. Однако комиссия отказала компании. До «ТехноСтройКомплекта» URA.RU дозвониться не удалось.

В октябре 2023 года парк Энгельса открыли после реконструкции. Ремонт шел почти пять месяцев. В парке заменили асфальт, обновили уличные фонари, обустроили зоны отдыха, поставили новые детские и спортивные площадки, высадили больше тысячи растений. Также был реконструирован паровоз. Он является негласным символом парка.

Объявление появилось на информационном стенде
Объявление появилось на информационном стенде
Фото:

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В парке им. Энгельса (находится в самом центре Екатеринбурга), который недавно был обновлен и благоустроен, планируется застройка. Листовки с приглашением жителей на обсуждение проекта появились на стендах для объявлений, сообщает корреспондент URA.RU. «Уважаемые жители Екатеринбурга! ООО „ТехноСтройКомплект“ приглашает вас принять участие во встрече, посвященной обсуждению вопросов проектирования и строительства второй очереди подготовительного центра для начинающих хоккеистов с малой ледовой ареной „Спартаковец“», — говорится в объявлении. Встречу с жителями Екатеринбурга застройщик назначил на 6 сентября 2024 года. Академия хоккея «Спартаковец» находится на ул. Энгельса, 31А. При этом в пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что никакой застройки не планируется. На это указывает и ответ активистам (имеется в распоряжении URA.RU) вице-мэра по ЖКХ Владимира Гейко, заявившего, что в администрации не ведутся работы по изменению границ особо охраняемой природной территории (ООПТ). Этот статус сейчас имеет парк Энгельса. Он является памятником ландшафтной архитектуры. Согласно документу, в 2022 году в мэрию дважды поступал запрос от «ТехноСтройКомплект» по поводу изменения границ парка. Компания просила вывести из состава ООПТ 3205 кв. метров. Застройщику был необходим участок, находящийся с северной стороны парка. Однако комиссия отказала компании. До «ТехноСтройКомплекта» URA.RU дозвониться не удалось. В октябре 2023 года парк Энгельса открыли после реконструкции. Ремонт шел почти пять месяцев. В парке заменили асфальт, обновили уличные фонари, обустроили зоны отдыха, поставили новые детские и спортивные площадки, высадили больше тысячи растений. Также был реконструирован паровоз. Он является негласным символом парка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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