Володин: мигранты, едущие на заработки, не должны везти свои семьи в РФ

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, володин вячеслав
За приехавшего в Россию иностранного специалиста ответственность должно нести пригласившее его предприятие, заявил Вячеслав Володин Фото:

Мигранты с низкой квалификацией не должны везти с собой в Россию свои семьи и близких. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких», — сказал Володин в ходе выездного совещания Совета Госдумы в Самаре. Его слова привели на сайте палаты парламента. Володин отметил, что на настоящий момент в законодательстве есть пробелы, которые позволяют мигрантам привозить свои семьи на время работы.

Депутат также отметил, что Госдума уже приняла шесть законов, касающихся миграционной политики, и обсудит дополнительные законопроекты до конца этого года. Кроме того, по его словам, за приехавшего в Россию специалиста из другой страны ответственность должна возлагаться на пригласившую его компанию.

«Однозначно нам надо постараться сделать все для того, чтобы, с одной стороны, трудовая миграция помогала решать задачи развития экономики, а с другой — чтобы те, кто приезжает, соблюдали наши законы, традиции, знали язык. Тогда у нас не будет проблем», — заключил Володин.

Ранее стало известно, что в России с 5 февраля 2025 года внедрят новый формат депортации мигрантов. Так, при депортации из страны несовершеннолетних иностранцев теперь будут высылать и их законных представителей.

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Мигранты с низкой квалификацией не должны везти с собой в Россию свои семьи и близких. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «Низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких», — сказал Володин в ходе выездного совещания Совета Госдумы в Самаре. Его слова привели на сайте палаты парламента. Володин отметил, что на настоящий момент в законодательстве есть пробелы, которые позволяют мигрантам привозить свои семьи на время работы. Депутат также отметил, что Госдума уже приняла шесть законов, касающихся миграционной политики, и обсудит дополнительные законопроекты до конца этого года. Кроме того, по его словам, за приехавшего в Россию специалиста из другой страны ответственность должна возлагаться на пригласившую его компанию. «Однозначно нам надо постараться сделать все для того, чтобы, с одной стороны, трудовая миграция помогала решать задачи развития экономики, а с другой — чтобы те, кто приезжает, соблюдали наши законы, традиции, знали язык. Тогда у нас не будет проблем», — заключил Володин. Ранее стало известно, что в России с 5 февраля 2025 года внедрят новый формат депортации мигрантов. Так, при депортации из страны несовершеннолетних иностранцев теперь будут высылать и их законных представителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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