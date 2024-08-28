28 августа 2024

В России внедрят новый формат депортации мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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МВД примет новые меры по контролю над мигрантами
МВД примет новые меры по контролю над мигрантами Фото:

Из нового приказа МВД России следует, что при депортации из страны несовершеннолетних иностранцев теперь будут высылать и их законных представителей. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«В случае подготовки к вынесению решения о нежелательности пребывания в отношении иностранного гражданина, не достигшего возраста 18 лет, устанавливается иностранный гражданин, являющийся его законным представителем. И находящийся на территории России», — указано в тексте приказа.

Согласно приказу, новые правила начнут действовать с 5 февраля 2025 года. Эти изменения являются частью нового правового режима высылки мигрантов, установленного федеральным законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным в августе. Закон направлен на регулирование процедур выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, а также установление законных оснований для их пребывания в России.

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Из нового приказа МВД России следует, что при депортации из страны несовершеннолетних иностранцев теперь будут высылать и их законных представителей. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. «В случае подготовки к вынесению решения о нежелательности пребывания в отношении иностранного гражданина, не достигшего возраста 18 лет, устанавливается иностранный гражданин, являющийся его законным представителем. И находящийся на территории России», — указано в тексте приказа. Согласно приказу, новые правила начнут действовать с 5 февраля 2025 года. Эти изменения являются частью нового правового режима высылки мигрантов, установленного федеральным законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным в августе. Закон направлен на регулирование процедур выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, а также установление законных оснований для их пребывания в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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