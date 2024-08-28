В России внедрят новый формат депортации мигрантов

Из нового приказа МВД России следует, что при депортации из страны несовершеннолетних иностранцев теперь будут высылать и их законных представителей. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«В случае подготовки к вынесению решения о нежелательности пребывания в отношении иностранного гражданина, не достигшего возраста 18 лет, устанавливается иностранный гражданин, являющийся его законным представителем. И находящийся на территории России», — указано в тексте приказа.
Согласно приказу, новые правила начнут действовать с 5 февраля 2025 года. Эти изменения являются частью нового правового режима высылки мигрантов, установленного федеральным законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным в августе. Закон направлен на регулирование процедур выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, а также установление законных оснований для их пребывания в России.
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