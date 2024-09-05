Огромный портрет Путина ручной работы привезла на ВЭФ делегация из Кувейта

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Росконгрессу подарили портрет главы РФ Владимира Путина весом 23 килограмма, сообщили в СМИ
Росконгрессу подарили портрет главы РФ Владимира Путина весом 23 килограмма, сообщили в СМИ Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Делегация Кувейта подарила Росконгрессу портрет президента России Владимира Путина с соколом на плече. Об этом сообщили российские СМИ.

«Для нас было большой честью вручить этот портрет», — сказал представитель Кувейта Наваф Альмутаири в беседе с «Известиями» на ВЭФ-2024. В издании добавили, что на создание картины, которая весит 23 килограмма, ушло полгода. На ее транспортировку в Россию потребовалось несколько авиаперелетов.

Ранее в Большом оперном театре в Ханое (Вьетнам) показали портрет Путина, созданный с помощью теней от берез, передающих русскую культуру, и коня, символизирующего силу и стойкость. Об этом сообщает 360.ru.

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Делегация Кувейта подарила Росконгрессу портрет президента России Владимира Путина с соколом на плече. Об этом сообщили российские СМИ. «Для нас было большой честью вручить этот портрет», — сказал представитель Кувейта Наваф Альмутаири в беседе с «Известиями» на ВЭФ-2024. В издании добавили, что на создание картины, которая весит 23 килограмма, ушло полгода. На ее транспортировку в Россию потребовалось несколько авиаперелетов. Ранее в Большом оперном театре в Ханое (Вьетнам) показали портрет Путина, созданный с помощью теней от берез, передающих русскую культуру, и коня, символизирующего силу и стойкость. Об этом сообщает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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