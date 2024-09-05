Огромный портрет Путина ручной работы привезла на ВЭФ делегация из Кувейта

Делегация Кувейта подарила Росконгрессу портрет президента России Владимира Путина с соколом на плече. Об этом сообщили российские СМИ.
«Для нас было большой честью вручить этот портрет», — сказал представитель Кувейта Наваф Альмутаири в беседе с «Известиями» на ВЭФ-2024. В издании добавили, что на создание картины, которая весит 23 килограмма, ушло полгода. На ее транспортировку в Россию потребовалось несколько авиаперелетов.
Ранее в Большом оперном театре в Ханое (Вьетнам) показали портрет Путина, созданный с помощью теней от берез, передающих русскую культуру, и коня, символизирующего силу и стойкость. Об этом сообщает 360.ru.
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