Алаудинов объявил о победе России в спецоперации

Командир "Ахмата" Апти Алаудинов заявил, что СВО уже выиграна, а настоящая цель россиян - стать одной большой семьей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия уже победила в СВО. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли», — сказал Апти Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По словам командира «Ахмата», сейчас основной задачей россиян является объединение в одну большую семью, готовую к новым вызовам.
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