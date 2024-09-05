Алаудинов объявил о победе России в спецоперации

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Командир "Ахмата" Апти Алаудинов заявил, что СВО уже выиграна, а настоящая цель россиян - стать одной большой семьей
Командир "Ахмата" Апти Алаудинов заявил, что СВО уже выиграна, а настоящая цель россиян - стать одной большой семьей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия уже победила в СВО. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли», — сказал Апти Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По словам командира «Ахмата», сейчас основной задачей россиян является объединение в одну большую семью, готовую к новым вызовам.

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Россия уже победила в СВО. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли», — сказал Апти Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По словам командира «Ахмата», сейчас основной задачей россиян является объединение в одну большую семью, готовую к новым вызовам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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