Путин объяснил высокую ключевую ставку в России

Путин: повышение ключевой ставки ЦБ «охлаждает» ситуацию с кредитованием в РФ
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Повышение ключевой ставки ЦБ охлаждает ситуацию с кредитованием в России, заявил глава РФ Владимир Путин
Повышение ключевой ставки ЦБ охлаждает ситуацию с кредитованием в России, заявил глава РФ Владимир Путин Фото:

Повышение ключевой ставки «охлаждает» кредитование в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. 

«Повышением ключевой ставки ЦБ „охлаждает“ ситуацию с кредитованием в РФ», — сообщил Владимир Путин. Он сказал об этом в ходе Восточного экономического форума 2024.

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Повышение ключевой ставки «охлаждает» кредитование в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.  «Повышением ключевой ставки ЦБ „охлаждает“ ситуацию с кредитованием в РФ», — сообщил Владимир Путин. Он сказал об этом в ходе Восточного экономического форума 2024.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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