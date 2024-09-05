Путин объяснил высокую ключевую ставку в России

Повышение ключевой ставки ЦБ охлаждает ситуацию с кредитованием в России, заявил глава РФ Владимир Путин
Повышение ключевой ставки «охлаждает» кредитование в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Повышением ключевой ставки ЦБ „охлаждает“ ситуацию с кредитованием в РФ», — сообщил Владимир Путин. Он сказал об этом в ходе Восточного экономического форума 2024.
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