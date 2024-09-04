Житель ХМАО выиграл в лотерею более 15 миллионов рублей

Житель ХМАО выиграл в лотерее более 15 миллионов рублей, купив билет за несколько сотен рублей. Югорчанин еще не забрал свой выигрыш, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
«Разыгран многомиллионный суперприз — 15 371 190 рублей. Победителем стал житель Ханты-Мансийского автономного округа», — рассказали агентству.
Известно, что счастливчик купил лотерейный билет за несколько сотен рублей. Он еще не обратился за выигрышем.
Ранее URA.RU рассказывало о других югорчанах, сорвавших лотерейный джекпот. Среди них, например, слесарь, который выиграл пять миллионов рублей. Он планирует потратить деньги на ипотечный кредит.
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