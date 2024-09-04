04 сентября 2024

Житель ХМАО выиграл в лотерею более 15 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин купил лотерейный билет за пару сотен рублей и сорвал джекпот
Югорчанин купил лотерейный билет за пару сотен рублей и сорвал джекпот Фото:

Житель ХМАО выиграл в лотерее более 15 миллионов рублей, купив билет за несколько сотен рублей. Югорчанин еще не забрал свой выигрыш, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

«Разыгран многомиллионный суперприз — 15 371 190 рублей. Победителем стал житель Ханты-Мансийского автономного округа», — рассказали агентству.

Известно, что счастливчик купил лотерейный билет за несколько сотен рублей. Он еще не обратился за выигрышем.

Ранее URA.RU рассказывало о других югорчанах, сорвавших лотерейный джекпот. Среди них, например, слесарь, который выиграл пять миллионов рублей. Он планирует потратить деньги на ипотечный кредит.

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Житель ХМАО выиграл в лотерее более 15 миллионов рублей, купив билет за несколько сотен рублей. Югорчанин еще не забрал свой выигрыш, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «Разыгран многомиллионный суперприз — 15 371 190 рублей. Победителем стал житель Ханты-Мансийского автономного округа», — рассказали агентству. Известно, что счастливчик купил лотерейный билет за несколько сотен рублей. Он еще не обратился за выигрышем. Ранее URA.RU рассказывало о других югорчанах, сорвавших лотерейный джекпот. Среди них, например, слесарь, который выиграл пять миллионов рублей. Он планирует потратить деньги на ипотечный кредит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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