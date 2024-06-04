Слесарь из ХМАО выиграл в лотерею 5 миллионов рублей. Югорчанин планирует потратить деньги на ипотечный кредит. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«Я купил первый попавшийся мне под руку билет, отошел в сторону и стер защитный слой. Попросил продавца проверить результат, потому что сам не разобрался в правилах. В ответ получил поздравления с победой», — поделился югорчанин с пресс-службой.
Житель ХМАО работает слесарем и любит ездить на рыбалку. На выигранные в лотерею деньги планирует закрыть ипотечный кредит.
Ранее URA.RU рассказывало о другом югорчанине, которому также повезло в лотерее. Он купил билет за 60 рублей и выиграл более семи миллионов рублей.
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