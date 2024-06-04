04 июня 2024

Слесарь из ХМАО выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Слесарь из ХМАО потратит выигрыш в лотерею на ипотечный кредит
Слесарь из ХМАО потратит выигрыш в лотерею на ипотечный кредит Фото:

Слесарь из ХМАО выиграл в лотерею 5 миллионов рублей. Югорчанин планирует потратить деньги на ипотечный кредит. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Я купил первый попавшийся мне под руку билет, отошел в сторону и стер защитный слой. Попросил продавца проверить результат, потому что сам не разобрался в правилах. В ответ получил поздравления с победой», — поделился югорчанин с пресс-службой.

Житель ХМАО работает слесарем и любит ездить на рыбалку. На выигранные в лотерею деньги планирует закрыть ипотечный кредит.

Ранее URA.RU рассказывало о другом югорчанине, которому также повезло в лотерее. Он купил билет за 60 рублей и выиграл более семи миллионов рублей.

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Слесарь из ХМАО выиграл в лотерею 5 миллионов рублей. Югорчанин планирует потратить деньги на ипотечный кредит. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Я купил первый попавшийся мне под руку билет, отошел в сторону и стер защитный слой. Попросил продавца проверить результат, потому что сам не разобрался в правилах. В ответ получил поздравления с победой», — поделился югорчанин с пресс-службой. Житель ХМАО работает слесарем и любит ездить на рыбалку. На выигранные в лотерею деньги планирует закрыть ипотечный кредит. Ранее URA.RU рассказывало о другом югорчанине, которому также повезло в лотерее. Он купил билет за 60 рублей и выиграл более семи миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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