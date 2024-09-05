05 сентября 2024

Пожар на заводе в Тульской области разросся до двух тысяч квадратов. Видео

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Сотрудники МЧС работают на месте пожара
Сотрудники МЧС работают на месте пожара Фото:

Пожар на складе в Тульской области разросся, затронув теперь уже 2 тысячи квадратных метров. Осложняющим фактором является наличие в здании бочек с моторным маслом, сообщает пресс-служба МЧС России.

«По уточненной информации возгорание произошло в складском помещении. Площадь пожара увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом», — указано в сообщении МЧС, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Для ликвидации возгорания была увеличена группировка сил и средств. На данный момент в тушении пожара участвуют 50 человек и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось о возгорании строящегося цеха на площади в одну тысячу квадратных метров. Пожар произошел в городе Узловая на местном заводе.

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Пожар на складе в Тульской области разросся, затронув теперь уже 2 тысячи квадратных метров. Осложняющим фактором является наличие в здании бочек с моторным маслом, сообщает пресс-служба МЧС России. «По уточненной информации возгорание произошло в складском помещении. Площадь пожара увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом», — указано в сообщении МЧС, опубликованном в telegram-канале ведомства. Для ликвидации возгорания была увеличена группировка сил и средств. На данный момент в тушении пожара участвуют 50 человек и 18 единиц техники. Ранее сообщалось о возгорании строящегося цеха на площади в одну тысячу квадратных метров. Пожар произошел в городе Узловая на местном заводе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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