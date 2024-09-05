Пожар на складе в Тульской области разросся, затронув теперь уже 2 тысячи квадратных метров. Осложняющим фактором является наличие в здании бочек с моторным маслом, сообщает пресс-служба МЧС России.
«По уточненной информации возгорание произошло в складском помещении. Площадь пожара увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом», — указано в сообщении МЧС, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Для ликвидации возгорания была увеличена группировка сил и средств. На данный момент в тушении пожара участвуют 50 человек и 18 единиц техники.
Ранее сообщалось о возгорании строящегося цеха на площади в одну тысячу квадратных метров. Пожар произошел в городе Узловая на местном заводе.
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