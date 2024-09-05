Мощный пожар произошел на заводе в Тульской области. Видео

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Пожарные предотвратили распространение огня на соседние здания
Пожарные предотвратили распространение огня на соседние здания Фото:

В городе Узловая Тульской области произошел крупный пожар. Пожарные МЧС России оперативно приступили к тушению возгорания, передали в ведомстве.

«В 18:29 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Узловая, ул. Тульская», — сообщило МЧС России в официальном telegram-канале. На место происшествия были направлены 8 пожарных расчетов и автолестница.

Благодаря быстрому реагированию, спасатели начали работы по ликвидации огня и предотвращению его распространения на соседние здания. Подробности о причинах возгорания и возможных пострадавших пока не сообщаются.

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В городе Узловая Тульской области произошел крупный пожар. Пожарные МЧС России оперативно приступили к тушению возгорания, передали в ведомстве. «В 18:29 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Узловая, ул. Тульская», — сообщило МЧС России в официальном telegram-канале. На место происшествия были направлены 8 пожарных расчетов и автолестница. Благодаря быстрому реагированию, спасатели начали работы по ликвидации огня и предотвращению его распространения на соседние здания. Подробности о причинах возгорания и возможных пострадавших пока не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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