В городе Узловая Тульской области произошел крупный пожар. Пожарные МЧС России оперативно приступили к тушению возгорания, передали в ведомстве.
«В 18:29 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Узловая, ул. Тульская», — сообщило МЧС России в официальном telegram-канале. На место происшествия были направлены 8 пожарных расчетов и автолестница.
Благодаря быстрому реагированию, спасатели начали работы по ликвидации огня и предотвращению его распространения на соседние здания. Подробности о причинах возгорания и возможных пострадавших пока не сообщаются.
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