WSJ: крушение американского F-16 на Украине вызвало скепсис у чиновников США

Крушение F-16 породило сомнения среди западных чиновников по поводу Украины. Теперь в США задаются вопросом о целесообразности поставок оружия, пишет The Wall Street Journal.
«Теперь (после крушения F-16 — прим. URA.RU) западные чиновники обсуждают целесообразность решения Украины задействовать новые самолеты в боевых действиях всего через несколько недель после их прибытия в страну», — говорится в материале WSJ. В газете отметили, что ВСУ и Соединенные Штаты до сих пор не понимают причин крушения.
Воздушные силы ВСУ до сих пор не определили причину авиакатастрофы, которая произошла в первый же день применения истребителя. При этом в оборонном комитете Рады Украины утверждают, что F-16 сбили украинской ракетой Patriot по ошибке.
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