05 сентября 2024

WSJ: крушение американского F-16 на Украине вызвало скепсис у чиновников США

© Служба новостей «URA.RU»
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В США до сих пор не понимают причин крушения своего самолета
В США до сих пор не понимают причин крушения своего самолета Фото:

Крушение F-16 породило сомнения среди западных чиновников по поводу Украины. Теперь в США задаются вопросом о целесообразности поставок оружия, пишет The Wall Street Journal.

«Теперь (после крушения F-16 — прим. URA.RU) западные чиновники обсуждают целесообразность решения Украины задействовать новые самолеты в боевых действиях всего через несколько недель после их прибытия в страну», — говорится в материале WSJ. В газете отметили, что ВСУ и Соединенные Штаты до сих пор не понимают причин крушения.

Воздушные силы ВСУ до сих пор не определили причину авиакатастрофы, которая произошла в первый же день применения истребителя. При этом в оборонном комитете Рады Украины утверждают, что F-16 сбили украинской ракетой Patriot по ошибке.

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Крушение F-16 породило сомнения среди западных чиновников по поводу Украины. Теперь в США задаются вопросом о целесообразности поставок оружия, пишет The Wall Street Journal. «Теперь (после крушения F-16 — прим. URA.RU) западные чиновники обсуждают целесообразность решения Украины задействовать новые самолеты в боевых действиях всего через несколько недель после их прибытия в страну», — говорится в материале WSJ. В газете отметили, что ВСУ и Соединенные Штаты до сих пор не понимают причин крушения. Воздушные силы ВСУ до сих пор не определили причину авиакатастрофы, которая произошла в первый же день применения истребителя. При этом в оборонном комитете Рады Украины утверждают, что F-16 сбили украинской ракетой Patriot по ошибке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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